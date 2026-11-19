Gabler Group Aktie - Höherbewertung möglich
Plusvisionen-Analyse
Der U-Boot-Ausrüster und Unterwasser-Technologie-Spezialist Gabler hat seine Jahres- und Mittelfrist-Prognose angehoben. Die Aktie bewegte sich zuletzt tendenziell nach oben.
Die Gabler-Aktie notiert derzeit knapp über dem Emissionspreis von 44,00 Euro (erster Handelstag war der 9. März 2026, erster Kurs: 47,20 Euro) mit einem Börsenwert von 272,3 Millionen Euro. Das Lübecker Unternehmen entwickelt und produziert Ausfahrgeräte für U-Boote (alles, was aus dem Turm herausfährt), Unterwasserenergielösungen und Unterwasserkommunikation (Datenauswertung, Sensorik). Die vergangenen Monate waren teils von großen Kursschwankungen geprägt. Nun hat Gabler seine Jahres- und Mittelfrist-Prognose angehoben. Die Aktie bewegte sich zuletzt tendenziell nach oben. Wie es weitergeht. Weiterlesen