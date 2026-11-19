Mit den Zahlen zum vierten Quartal hat der deutsche Industrie-Riese im Wandel erstmals beziffert, wie viel Umsatz die Industrie-KI bringt: rund 350 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026, etwa fünf Prozent der Softwareerlöse der Sparte Digital Industries. Wachstumsraten nennt das Management nicht, KI wachse aber schneller als das übrige Softwaregeschäft. Bernstein sieht darin Spielraum für höhere Prognosen. Die Analysten bleiben bei "Outperform" und einem Kursziel von 330 Euro.

Während Anleger dem Börsengang von Anthropic entgegenfiebern, baut Siemens längst an der physischen KI und verdient damit schon Geld.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das Industriegeschäft rechnet Bernstein im Geschäftsjahr 2027 mit einem vergleichbaren Wachstum von 12 Prozent, der Markt erwartet 11 Prozent. Die Marge soll auf 18,6 Prozent steigen statt auf 18,2 Prozent. Bei Digital Industries kalkulieren die Experten mit einem Plus von 11,3 Prozent, angetrieben von Software (13 Prozent) und Hardware (10 Prozent). Die bereinigte Marge dort sehen sie bei 23 Prozent. Helfen sollen Synergien aus der Altair-Übernahme von 75 Millionen US-Dollar, Einsparungen in der Automatisierung von 150 Millionen Euro und die abgeschlossene Umstellung auf Abomodelle.

Noch solider wirkt der Ausblick bei Smart Infrastructure. Der Auftragsbestand summiert sich auf 25 Milliarden Euro, mehr als 7 Milliarden davon stammen aus Rechenzentren. Rund 70 Prozent dieser Aufträge sollen 2027 zu Umsatz werden, was allein mehr als 4,9 Milliarden Euro bringen würde. Bernstein rechnet im Rechenzentrumsgeschäft mit 40 Prozent Wachstum, für die gesamte Sparte mit 14 Prozent.

Trotzdem ist die Aktie gemessen am operativen Ergebnis rund zehn Prozent günstiger bewertet als vergleichbare Konzerne. Diesen Abschlag halten die Analysten für unbegründet. Auf dem Kurs lasten aus ihrer Sicht fehlende Detailzahlen zur Software und ein ausstehender Kapitalmarkttag. Gefahren sehen sie in einer Verzögerung bei der Abspaltung von Healthineers, einer zähen Erholung der Automatisierung und deutlich sinkenden KI-Investitionen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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