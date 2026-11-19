Obwohl sich die AIXTRON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,34 % hinnehmen.

Der dritte Gewinntag in Folge verlängert die Aufwärtsserie bei AIXTRON. Die Bewegung geht mit Kursgewinnen anderer Halbleiterausrüster einher: Applied Materials gewinnt 3,50 %, KLA Corporation steigt um 4,51 %. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Anstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +95,60 % gewonnen.

Erholung - Anthropic-IPO hebt Tech-Laune

Nach seiner scharfen Korrektur vom Rekordhoch zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine kleine Erholung ab. Die zuletzt miese Laune im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des billionenschweren Börsengangs von Anthropic …

AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 19.11.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Börsenstart Europa - 19.11. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,18 % 1 Monat +3,15 % 3 Monate -12,34 % 1 Jahr +97,20 %

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Stand: 19.11.2026, 11:17 Uhr

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,50 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,51 %.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,09 %, über 10 Jahre bei 21,81 %.

Informationen zur AIXTRON Aktie

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.