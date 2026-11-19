Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Lanxess, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,44 % Verlust nach sich zog.

Der vierte Verlusttag in Folge setzt die Lanxess-Aktie weiter unter Druck. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Die Wettbewerber zeigen kein einheitliches Bild: Während BASF zulegt, geben Solvay und Evonik Industries nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -3,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,88 % verloren.

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Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,86 % 1 Monat -5,40 % 3 Monate -14,44 % 1 Jahr -22,01 %

Stand: 19.11.2026, 11:17 Uhr

Die Aktie von Lanxess erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -18,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei -26,04 %, über 10 Jahre bei -14,10 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,60 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,77 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,28 %.

Informationen zur Lanxess Aktie

Lanxess entwickelt und produziert Spezialchemikalien für Industrie und Konsumgüter. Kernprodukte sind Additive, chemische Zwischenprodukte, Ionenaustauscher und Biozide. In mehreren Nischen zählt der Konzern zu den führenden Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Differenzierungspotenzial bieten anwendungsspezifische Lösungen, Prozess-Know-how und Expertise in regulierten Märkten.

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. € wert.

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.