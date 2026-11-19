Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Lang & Schwarz Aktionäre einen Verlust von -44,09 % hinnehmen.

Nur noch 2,43 % trennen Lang & Schwarz vom 52-Wochen-Tief des Vortags. Auch Deutsche Boerse, Visa (A) und Euronext geben nach, während Cboe Global Markets zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang bei Lang & Schwarz gibt es nicht.

Allein seit letzter Woche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -30,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lang & Schwarz einen Rückgang von -52,03 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,30 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,71 %. Euronext verliert -0,24 %

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,10 Mio. € wert.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -30,62 % 1 Monat -30,16 % 3 Monate -44,09 % 1 Jahr -52,88 %

Stand: 19.11.2026, 11:18 Uhr

Die Aktie von Lang & Schwarz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,24 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kostenstruktur von Lang & Schwarz und den erwarteten Personalabbau auf 86 bis 95 Beschäftigte bis Ende 2026. Diskutiert werden zudem die künftige Nutzung der Software onlink und mögliche Abschreibungen. Weitere Themen sind Dividenden sowie Risiken aus Cum-Ex und eine mögliche, in den Beiträgen nicht belegte Cum-Cum-Betroffenheit. Einzelne Anleger erwarten weitere Kursverluste.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Lang & Schwarz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lang & Schwarz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lang & Schwarz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.