Der heutige Anstieg bei Intel konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -36,90 % nicht vollständig ausgleichen.

Halbleiterwerte steigen auf breiter Front: Neben Intel verzeichnen auch Advanced Micro Devices, Qualcomm, NVIDIA und Taiwan Semiconductor Manufacturing Kursgewinne. Trotz der heutigen Erholung liegt Intel auf Monatssicht noch 37,06 % im Minus; die Folge tieferer Hochs und Tiefs bleibt intakt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -5,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,06 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Intel +62,85 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,05 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,75 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,16 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,67 % zu

Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,57 %, über 10 Jahre bei 4,23 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,34 % 1 Monat -37,06 % 3 Monate -36,90 % 1 Jahr +76,52 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 19.11.2026, 11:19 Uhr

Intel entwickelt und fertigt Halbleiter, vor allem x86-Prozessoren für PCs und Server, und bietet Auftragsfertigung an. Der Konzern zählt zu den führenden CPU-Anbietern, steht aber unter Druck durch AMD, Nvidia und ARM-basierte Chips; in der Auftragsfertigung dominiert TSMC. Mögliche Stärken sind die Kombination aus Chipdesign und eigenen Fabriken, fortschrittliche Packaging-Technik sowie ein breites Software-Ökosystem.

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,26 Mrd. € wert.

Intel: Wie entwickelt sich die laufende Korrektur?

Der starke Anstieg im Frühjahr ist inzwischen weitgehend korrigiert; seit Oktober hat Intel einen erheblichen Teil seines Kurswerts eingebüßt. Zugleich bleibt die Folge tieferer Hochs und Tiefs intakt, während ein Ausbruch über die 20-Tage-Linie bislang aussteht.

Intel: Wie entwickelt sich die laufende Korrektur?

Der starke Anstieg im Frühjahr ist inzwischen weitgehend korrigiert; seit Oktober hat Intel einen erheblichen Teil seines Kurswerts eingebüßt. Zugleich bleibt die Folge tieferer Hochs und Tiefs intakt, während ein Ausbruch über die 20-Tage-Linie bislang aussteht.

Kaplan Fox Encourages Intel Corporation (INTC) Investors with Significant Losses to Contact the Firm Before January 12, 2027

New York, New York--(Newsfile Corp. - November 18, 2026) - Kaplan Fox & Kilsheimer LLP announces that a class action lawsuit has been filed against Intel Corporation ("Intel" or the "Company") (NASDAQ: INTC) on behalf of investors that purchased or …

Intel Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intel Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intel Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.