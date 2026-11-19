Obwohl sich die Nebius Group Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -51,97 % hinnehmen.

Trotz der aktuellen Erholung bleibt bei Nebius Group Registered (A) auf Wochensicht ein Verlust von 24,92 %, auf Monatssicht beträgt das Minus 33,71 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -24,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +39,97 % gewonnen.

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 78,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,40 %, über 10 Jahre bei 18,80 %.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,92 % 1 Monat -33,71 % 3 Monate -51,97 % 1 Jahr +30,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.11.2026, 11:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und einen möglichen technischen Rebound bei Nebius. Die Einschätzungen reichen von übertriebenem Abverkauf und Nachkäufen im Vorfeld der Nvidia-Zahlen bis zu weiterer Absturzgefahr. Sorgen gelten einer möglichen Abkühlung der Rechenzentrumsnachfrage, strengeren Microsoft-Prüfungen und Unsicherheit um Nvidia-Geschäfte in China. Genannte Bewertungen und Kursziele reichen von 60 bis 304 US-Dollar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,47 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.