Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUSS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -35,40 % verkraften.

Die Aktien der Halbleiterausrüster steigen auf breiter Front: Neben SUSS MicroTec legen auch KLA Corporation, ASML Holding und Applied Materials zu. Trotz der jüngsten Gewinnserie liegt SUSS MicroTec auf Monatssicht noch um 10,87 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUSS MicroTec Aktie damit um -3,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUSS MicroTec auf +28,96 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUSS MicroTec?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,49 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,51 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,79 %.

Die Aktie von SUSS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,10 %, über 10 Jahre bei 23,30 %.

Börsenstart Europa - 19.11. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Informationen zur SUSS MicroTec Aktie

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Es gibt 19 Mio. SUSS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 973,94 Mio. € wert.

SUSS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,07 % 1 Monat -10,87 % 3 Monate -35,40 % 1 Jahr +46,49 %

SUSS MicroTec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 19.11.2026, 11:20 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SUSS MicroTec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SUSS MicroTec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.