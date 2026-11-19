Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für AXT-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -51,16 % hinnehmen mussten.

Mit KLA Corporation, Applied Materials und Enphase Energy gewinnen auch andere Technologiewerte an Boden. AXT legt in diesem Umfeld kräftig zu, konkrete Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Der Tagesgewinn ändert jedoch nichts an der negativen Wochen- und Monatsbilanz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AXT Aktie damit um -19,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AXT +172,38 % gewonnen.

Während AXT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,23 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,00 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,19 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +2,23 %.

Informationen zur AXT Aktie

AXT Inc. entwickelt und fertigt Halbleitersubstrate aus Indiumphosphid, Galliumarsenid und Germanium für optische Kommunikation, Hochfrequenztechnik und Solarzellen. Der US-Konzern mit Fertigung in China zählt zu den etablierten Spezialanbietern. Konkurrenten sind Sumitomo Electric, Freiberger Compound Materials und Coherent. Eigene Kristallzuchtverfahren und Beteiligungen an Rohstofflieferanten können Kosten- und Versorgungsvorteile bieten.

Es gibt 66 Mio. AXT Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von AXT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 158,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei 33,14 %.

AXT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,08 % 1 Monat -28,19 % 3 Monate -51,16 % 1 Jahr +302,82 %

AXT Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 19.11.2026, 12:00 Uhr

Ob die AXT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AXT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.