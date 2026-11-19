Was Unicredit für die Commerzbank versprechen musste
Deal mit Klingbeil
Zwei Jahre lang stemmte sich Berlin gegen Unicredit. Jetzt ist der Widerstand vom Tisch. Frankfurt bekommt Zusagen, doch eine wichtige Garantie fehlt. Was das für Aktionärinnen und Aktionäre bedeutet.
- Berlin gibt Widerstand gegen Unicredit-Übernahme auf
- Commerzbank bleibt in Frankfurt und börsennotiert
- Unicredit plant 7.000 Stellen zu streichen
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Der Weg für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit ist frei. Die Bundesregierung und Unicredit-Chef Andrea Orcel haben sich bei den wichtigsten Streitpunkten geeinigt. Das berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf einen Brief Orcels an Finanzminister Lars Klingbeil.
Die Commerzbank behält demnach ihren Sitz in Frankfurt und bleibt börsennotiert. Im Gegenzug verzichtet der Bund auf die Forderung, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. "Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle", sagte Klingbeil.
Unicredit verspricht zudem, das Mittelstandsgeschäft auszubauen, die Bank ausreichend mit Kapital auszustatten und wichtige Entscheidungen in Deutschland zu treffen. Auch Deutsche sollen in den Vorstand rücken. Würden die Zusagen eingehalten, stünden womöglich keine jahrelangen Auseinandersetzungen bevor, sagte Betriebsratschef Sascha Uebel zu Reuters. Ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen fehlt allerdings. Laut dpa plant Orcel, rund 7.000 Stellen zu streichen und die Commerzbank mit der Tochter Hypovereinsbank zu verschmelzen.
Kontrollwechsel bis Frühjahr
Mit der Einigung fällt die letzte politische Hürde. Europäische Zentralbank, EU-Kommission und US-Notenbank haben bereits zugestimmt. Unicredit hält knapp 50 Prozent der Commerzbank. Der Kontrollwechsel könnte bis zum ersten Quartal 2027 gelingen. Danach will Orcel auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Aufsichtsrat neu besetzen. Offen bleibt die Zukunft der Bundesbeteiligung von gut 13 Prozent. Orcel würde einen Verkauf unterstützen, Klingbeil legte sich nicht fest.
An der Börse kam die Einigung gut an. Die Commerzbank-Aktie stieg am Donnerstagvormittag um gut ein Prozent auf 38,18 Euro, Unicredit legte ähnlich stark zu. Operativ läuft es bei der Commerzbank rund. In den ersten neun Monaten kletterte der Gewinn um 41 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro an. Die erwartete Dividende für 2026 von gut 1,50 Euro entspricht einer Rendite von rund vier Prozent. Die meisten Analysten raten zum Halten.
Fazit
Unicredit dürfte Kosten senken und Synergien heben. Das könnte die Gewinne stützen. Auf einen neuen Übernahmeaufschlag können Anlegerinnen und Anleger dagegen kaum hoffen. Die Annahmefrist des Tauschangebots endete im Juli. Für Unruhe dürften der Stellenabbau und der Umbau der Führung sorgen. Zudem ist offen, wann und zu welchem Preis der Bund aussteigt. Ein Verkauf seines Pakets könnte den Kurs belasten.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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