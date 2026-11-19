Die Commerzbank behält demnach ihren Sitz in Frankfurt und bleibt börsennotiert. Im Gegenzug verzichtet der Bund auf die Forderung, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. "Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle", sagte Klingbeil.

Der Weg für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit ist frei. Die Bundesregierung und Unicredit-Chef Andrea Orcel haben sich bei den wichtigsten Streitpunkten geeinigt. Das berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf einen Brief Orcels an Finanzminister Lars Klingbeil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unicredit verspricht zudem, das Mittelstandsgeschäft auszubauen, die Bank ausreichend mit Kapital auszustatten und wichtige Entscheidungen in Deutschland zu treffen. Auch Deutsche sollen in den Vorstand rücken. Würden die Zusagen eingehalten, stünden womöglich keine jahrelangen Auseinandersetzungen bevor, sagte Betriebsratschef Sascha Uebel zu Reuters. Ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen fehlt allerdings. Laut dpa plant Orcel, rund 7.000 Stellen zu streichen und die Commerzbank mit der Tochter Hypovereinsbank zu verschmelzen.

Kontrollwechsel bis Frühjahr

Mit der Einigung fällt die letzte politische Hürde. Europäische Zentralbank, EU-Kommission und US-Notenbank haben bereits zugestimmt. Unicredit hält knapp 50 Prozent der Commerzbank. Der Kontrollwechsel könnte bis zum ersten Quartal 2027 gelingen. Danach will Orcel auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Aufsichtsrat neu besetzen. Offen bleibt die Zukunft der Bundesbeteiligung von gut 13 Prozent. Orcel würde einen Verkauf unterstützen, Klingbeil legte sich nicht fest.

50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk.

An der Börse kam die Einigung gut an. Die Commerzbank-Aktie stieg am Donnerstagvormittag um gut ein Prozent auf 38,18 Euro, Unicredit legte ähnlich stark zu. Operativ läuft es bei der Commerzbank rund. In den ersten neun Monaten kletterte der Gewinn um 41 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro an. Die erwartete Dividende für 2026 von gut 1,50 Euro entspricht einer Rendite von rund vier Prozent. Die meisten Analysten raten zum Halten.

Fazit

Unicredit dürfte Kosten senken und Synergien heben. Das könnte die Gewinne stützen. Auf einen neuen Übernahmeaufschlag können Anlegerinnen und Anleger dagegen kaum hoffen. Die Annahmefrist des Tauschangebots endete im Juli. Für Unruhe dürften der Stellenabbau und der Umbau der Führung sorgen. Zudem ist offen, wann und zu welchem Preis der Bund aussteigt. Ein Verkauf seines Pakets könnte den Kurs belasten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"