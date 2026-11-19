Verpflichtet hatte sich niemand. Die Zusagen beruhten auf einer unverbindlichen Absichtserklärung, die der damalige Nvidia-Chef Jensen Huang angestoßen hatte. Knackpunkt sind laut Bericht die Garantien. Nvidia habe angeboten, für bis zu 25 Prozent der Projektkosten einzustehen. Den Kreditgebern reiche das nicht. Über den ersten Finanzierungsdeal werde weiter verhandelt, eine Einigung sei aber nicht vor dem kommenden Jahr zu erwarten.

Ein großes Versprechen der Wall Street an Nvidia kommt nicht vom Fleck. Im August hatten Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs und KKR zugesagt, bis zu 500 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren. Damit sollten Nvidia-Kunden den Kauf von Chips für künstliche Intelligenz finanzieren. Geflossen ist bislang kein Geld, berichtet das Wall Street Journal. Michael Burry, bekannt als " The Big Short", griff den Bericht am Donnerstag auf der Plattform X auf und verwies auf die fehlenden Fortschritte.

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Nvidia selbst schlägt inzwischen vorsichtigere Töne an. Interimschefin Colette Kress kündigte bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag an, bei der Finanzierung von Kunden disziplinierter vorzugehen.

Rekordzahlen ohne Kursfeuerwerk

Das Kerngeschäft brummt dagegen. Im dritten Geschäftsquartal kletterte der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 2,68 US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt Nvidia rund 130 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Einen Termin für die nächsten Zahlen nannte der Konzern noch nicht.

Die Börse blieb trotzdem verhalten. Vom Rekordhoch Anfang Oktober ist sie gut ein Drittel entfernt. Rechnet man die Prognose für das laufende Quartal aufs Jahr hoch, zahlen Anlegerinnen und Anleger nur rund 13 US-Dollar für jeden US-Dollar Gewinn. Die kurzfristigen Sorgen seien weitgehend ausgeräumt, meint Barclays-Analyst Tom O’Malley. Die offene Nachfolge an der Spitze dürfte die Aktie dagegen in einer engen Spanne halten, erwartet John Vinh von KeyBanc.

Fazit

Das stockende Programm ist für Nvidia kein Beinbruch. Die Nachfrage nach Chips ist auch ohne die Milliarden der Wall Street riesig. Doch es zeigt, dass Geldgeber vorsichtiger werden. Sie verlangen mehr Schutz vor Ausfällen. Fehlt kleineren Rechenzentrumsbetreibern das Geld, könnte das die Nachfrage im kommenden Jahr dämpfen. Dazu kommen sinkende Margen und die ungeklärte Nachfolge von Jensen Huang.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 139,6EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.





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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Nvidia!Ein Klares Langfristinvestment! NVIDIA +2,63 % Aktie 2306 Aufrufe heute Chris1405 vor 39 Minuten

Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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