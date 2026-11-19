Am Donnerstagmittag notiert Bitcoin bei 63.808 US-Dollar und hat innerhalb einer Woche 13 Prozent verloren.

Bitcoin gewinnt gegenüber Gold langfristig zunehmend an Stärke und hat dabei eine wichtige Kursmarke überschritten. Trotz des anhaltenden Krypto-Crashs könnte diese Entwicklung auf eine Trendwende hindeuten.

Auch Gold bleibt nicht verschont. Das Edelmetall kostet aktuell 3.734 US-Dollar je Feinunze und verbucht auf Wochensicht ein Minus von 6,5 Prozent.

Bitcoin-Gold-Verhältnis durchbricht wichtige Marke

Das sogenannte Bitcoin-Gold-Verhältnis zeigt, wie viele Feinunzen Gold sich mit einem Bitcoin kaufen lassen. Der Wert gibt damit Aufschluss darüber, wie sich die beiden Anlageklassen im direkten Vergleich entwickeln.

Aktuell liegt der Wert bei 17,1 Feinunzen und damit etwa 40 Prozent über seinem Tiefstand von zwölf Feinunzen im März. Zuletzt überschritt das Verhältnis sogar seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Das gilt als positives Zeichen für die langfristige Entwicklung von Bitcoin gegenüber Gold.

Kurzfristig zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Auf Wochensicht fällt der Vergleich zugunsten von Gold aus. Der langfristige Vorsprung gegenüber dem Tiefstand im März bleibt dennoch bestehen. Ob Bitcoin seine relative Stärke gegenüber Gold behaupten kann, hängt nun davon ab, wie sich beide Anlageklassen in den kommenden Wochen entwickeln.

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Fed-Zinsentscheidung belastet beide Märkte

Hinter den massiven Kursverlusten stehen vor allem auch die wachsenden Zinssorgen in den USA. Laut CME FedWatch wird mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember gerechnet.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung verstärkte die Erwartungen einer weiteren Straffung der Geldpolitik. Gleichzeitig näherte sich der US-Dollar-Index der Marke von 104 Punkten und damit seinem höchsten Stand seit März 2025.

Einschätzung: Der langfristige Anstieg des Bitcoin-Gold-Verhältnisses zeigt, dass die Kryptowährung gegenüber dem Edelmetall an Stärke gewonnen hat. Auf den Bitcoin-Kurs selbst hat diese Entwicklung jedoch keinen unmittelbaren Einfluss.

Entscheidend dürfte dafür vor allem die weitere Geldpolitik der US-Notenbank sein. Solange steigende Zinsen und ausbleibende Kapitalzuflüsse den Kryptomarkt belasten, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste hoch. Damit könnte auch das Bitcoin-Gold-Verhältnis wieder sinken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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