Trotz Crash: Bitcoin hängt Gold ab
Glanz verloren?
Bitcoin und Gold verzeichnen deutliche Kursverluste. Doch während die Zinssorgen beide belasten, scheint Bitcoin langfristig besser dazustehen.
- Bitcoin verliert binnen einer Woche 13 Prozent
- Verhältnis steigt auf 17,1 Feinunzen je Bitcoin
- Zinssorgen und Fed-Straffung belasten beide Märkte
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Bitcoin gewinnt gegenüber Gold langfristig zunehmend an Stärke und hat dabei eine wichtige Kursmarke überschritten. Trotz des anhaltenden Krypto-Crashs könnte diese Entwicklung auf eine Trendwende hindeuten.
Am Donnerstagmittag notiert Bitcoin bei 63.808 US-Dollar und hat innerhalb einer Woche 13 Prozent verloren.
Auch Gold bleibt nicht verschont. Das Edelmetall kostet aktuell 3.734 US-Dollar je Feinunze und verbucht auf Wochensicht ein Minus von 6,5 Prozent.
Bitcoin-Gold-Verhältnis durchbricht wichtige Marke
Das sogenannte Bitcoin-Gold-Verhältnis zeigt, wie viele Feinunzen Gold sich mit einem Bitcoin kaufen lassen. Der Wert gibt damit Aufschluss darüber, wie sich die beiden Anlageklassen im direkten Vergleich entwickeln.
Aktuell liegt der Wert bei 17,1 Feinunzen und damit etwa 40 Prozent über seinem Tiefstand von zwölf Feinunzen im März. Zuletzt überschritt das Verhältnis sogar seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Das gilt als positives Zeichen für die langfristige Entwicklung von Bitcoin gegenüber Gold.
Kurzfristig zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Auf Wochensicht fällt der Vergleich zugunsten von Gold aus. Der langfristige Vorsprung gegenüber dem Tiefstand im März bleibt dennoch bestehen. Ob Bitcoin seine relative Stärke gegenüber Gold behaupten kann, hängt nun davon ab, wie sich beide Anlageklassen in den kommenden Wochen entwickeln.
Fed-Zinsentscheidung belastet beide Märkte
Hinter den massiven Kursverlusten stehen vor allem auch die wachsenden Zinssorgen in den USA. Laut CME FedWatch wird mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember gerechnet.
Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung verstärkte die Erwartungen einer weiteren Straffung der Geldpolitik. Gleichzeitig näherte sich der US-Dollar-Index der Marke von 104 Punkten und damit seinem höchsten Stand seit März 2025.
Einschätzung: Der langfristige Anstieg des Bitcoin-Gold-Verhältnisses zeigt, dass die Kryptowährung gegenüber dem Edelmetall an Stärke gewonnen hat. Auf den Bitcoin-Kurs selbst hat diese Entwicklung jedoch keinen unmittelbaren Einfluss.
Entscheidend dürfte dafür vor allem die weitere Geldpolitik der US-Notenbank sein. Solange steigende Zinsen und ausbleibende Kapitalzuflüsse den Kryptomarkt belasten, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste hoch. Damit könnte auch das Bitcoin-Gold-Verhältnis wieder sinken.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
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