Manche Projekte scheitern nicht, sie geraten einfach in Vergessenheit. La Grande ist eine dieser Geschichten. Ende der 1990er Jahre vom renommierten Team von Virginia Mines entdeckt, wurde das La Grande Projekt beiseitegelegt, als sich Virginia auf die Éléonore Lagerstätte konzentrierte, die später zu einer produzierenden Mine wurde. Im folgenden Jahrzehnt wanderte das Projekt von Eigentümer zu Eigentümer (Osisko Gold Royalties, Osisko Development, dann ein Lithium-Explorer, der kein Lithium fand), ohne jemals im Mittelpunkt zu stehen. Das letzte Bohrloch bei Zone 32 wurde 2015 gebohrt, als Gold bei rund 1.200 USD je Unze gehandelt wurde.

Heute ist La Grande das einzige Projekt, an dem Lux Metals Corp. arbeitet. Die neue Präsidentin und CEO Kim Quyên Nguyên erklärte im jüngsten Webinar von Zimtu Capital (Video unten), warum das Unternehmen darin weit mehr als nur eine einzelne Zone sieht. Wie Rockstone seit Report #1 im Mai berichtet, ist Zone 32 der Teil, den alle kennen. Das Webinar machte deutlich, dass das Management sie als Ausgangspunkt betrachtet und nicht als Ziellinie.

Die wichtigsten Punkte aus dem Webinar

Exploration aus der Sicht einer Ingenieurin: Frau Nguyên kam Ende Juli zu Lux und stammt aus der „Osisko-Schule“. Sie arbeitete als Verfahrensingenieurin im Minenbetrieb, beim Bau und der Inbetriebnahme einer Verarbeitungsanlage und leitete technische Studien, darunter die Machbarkeitsstudie für das Windfall Projekt, bevor sie die Lithium-Exploration in der James Bay Region führte. Ihr Argument: Ein Team, das in jeder Phase des Bergbauzyklus gearbeitet hat, weiß, welche Daten die jeweils nächste Phase benötigt, und exploriert deshalb mit einem disziplinierteren und technisch fundierteren Ansatz. Ein vergessenes Projekt, kein gescheitertes: La Grande wurde nie aus geologischen Gründen aufgegeben. Ausschlaggebend waren Portfolio-Prioritäten und ein schwacher Goldpreis. Selbst nach dem deutlichen Rücksetzer dieser Woche von den Jahreshochs notierte Gold am 18. November bei 3.770 USD je Unze und damit mehr als 3-mal so hoch wie beim letzten Bohrloch bei Zone 32. Ein anderer Blickwinkel als bei Virginia: 2015 konzentrierte sich Virginia auf den höchstgradigen Teil des Systems. Lux sieht allerdings auch den umgebenden Tonalit als goldführend an. Eine historische Schätzung wurde allein für Zone 32 erstellt. Auch wenn man sich nach heutigen Regeln nicht darauf stützen kann, deutet sie an, wie viel vom größeren System nie berücksichtigt wurde. Das erste Bohrloch der Neuzeit beantwortete die wichtigste Frage: Sind die 40.000 m historischer Bohrungen verlässlich? Bohrloch LG26-241 sagt ja: 19,5 m @ 17,57 g/t Gold und 0,71% Kupfer, inklusive 8 m @ 39,08 g/t Gold und 1,45% Kupfer (siehe Rockstone Report #4 und Report #5). An die Kritiker gewandt sagte Frau Nguyên: „An alle, die sagen: ‚Na ja, so toll ist das nicht, ihr habt das Loch ja nur gezwillingt (twin hole).‘ Wir haben es nicht gezwillingt. Es liegt 40 m von einem bekannten historischen Abschnitt entfernt, was bedeutet, dass diese Zone eine Kontinuität von mindestens 40 m aufweist.“ Das ist wichtig, weil ein Zwillingsbohrloch nur ein altes Ergebnis wiederholt, während ein Bohrloch in 40 m Entfernung prüft, ob sich das Gold zwischen den Bohrlöchern fortsetzt. Genau das muss eine Ressourcenschätzung sehen. Die Struktur ist der Schlüssel für das nächste Programm: Das Gold bei La Grande folgt Deformationen, Scherzonen und Adern. Lux erstellt derzeit ein Strukturmodell von Zone 32, den benachbarten Zonen und dem größeren Tonalit und nutzt dafür die neuen Bohrkerne sowie eine kürzlich abgeschlossene Magnetikmessung. Ziel ist es, klüger zu bohren und nicht einfach mehr. Zone 32 ist klein im Vergleich zum gesamten Trend: Zone 32 umfasst etwa 600 m eines 2 km langen mineralisierten Tonalits, und ihre bekannte Tiefe beträgt nur rund 300 m. Zu den historischen Highlights zählen 83,8 m @ 7,95 g/t Gold und 2 m @ 58 g/t Gold. Dennoch wurden bislang nur 2 km des 40 km langen Grünsteingürtels bebohrt. Am anderen Ende des Trends lieferten Gesteinsproben (grab samples) bis zu 24 g/t Gold, und einige Schürfgräben (trenches) wurden noch nie durch Bohrungen getestet. Der weitere Weg: Die Bohrungen endeten Ende Oktober und die Laborergebnisse für die übrigen Bohrlöcher stehen noch aus. Die nächsten Schritte umfassen: Schreibtischarbeit und die erneute Validierung der Datenbank in diesem Winter, ein Winterbohrprogramm, Prospektion entlang des größeren 38 km langen Trends im Sommer sowie eine angestrebte erste Ressourcenschätzung für Zone 32 innerhalb des größeren Tonalits bis Ende 2027.

Fazit

Für alle, die das Investment-Szenario verstehen wollen, bot das Webinar etwas Wertvolles: Eine klare Erklärung, warum ein hochgradiges Goldsystem mit hervorragender Infrastruktur ein Jahrzehnt lang brachlag und wie das neue Team das ändern will.

Das erste Bohrloch bestätigte, dass die historische Datenbank vertrauenswürdig ist, und gibt Lux damit ein Fundament von 40.000 m Bohrungen, auf dem sich aufbauen lässt. Mit ausstehenden Laborergebnissen, einem Winterbohrprogramm in Planung und einer ersten Ressourcenschätzung als Ziel für 2027 bewegt sich Lux von der Wiederentdeckung hin zur Definition. Und da 38 km des Trends weitgehend unberührt sind, könnte sich Zone 32 als erstes Kapitel der La Grande Geschichte erweisen.

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Marktkapitalisierung: 7 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Lux Metals Corp. („Lux“; „das Unternehmen“) und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Lux verwiesen, um eine vollständigere Diskussion solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten. Diese Unterlagen können über die auf SEDAR+ eingereichten Dokumente unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Alle Aussagen in diesem Report, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Reports besteht aus Prognosen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Report gehören Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen und Erwartungen hinsichtlich der Explorationsstrategie von Lux Metals Corp. und der Weiterentwicklung des La Grande Goldprojekts in der Region James Bay in Québec, wie sie von der President und Chief Executive Officer des Unternehmens während eines von Zimtu Capital Corp. veranstalteten Webinars präsentiert wurden. Solche Aussagen umfassen Erwartungen hinsichtlich des Erhalts und des Zeitpunkts ausstehender Laborergebnisse aus dem abgeschlossenen Bohrprogramm 2026, der Interpretation der Magnetikmessung über Zone 32, der Validierung und erneuten Validierung der historischen Bohrdatenbank, der Erstellung einer Strukturinterpretation von Zone 32, angrenzender mineralisierter Zonen und des größeren La-Grande-Tonalits, der Planung, des Zeitpunkts und des Umfangs eines Winterbohrprogramms, der Identifizierung von Prospektionszielen entlang des größeren ~38 km langen Trends im Sommer 2027 sowie des Ziels des Unternehmens, bis Ende 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung für Zone 32 innerhalb des größeren Tonalitgebiets fertigzustellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Interpretationen hinsichtlich der geologischen Bedeutung der Ergebnisse von Bohrloch LG26-241, einschließlich Aussagen, dass das Bohrloch die Verlässlichkeit der historischen Bohrdatenbank bestätigt, dass es eine Kontinuität der Mineralisierung über mindestens 40 m ausgehend von einem historischen Abschnitt belegt, dass Zone 32 in der Tiefe und entlang des Streichens offen bleibt, dass der Zone 32 umgebende La-Grande-Tonalit eine Goldmineralisierung von potenzieller Bedeutung beherbergt und dass nicht bebohrte Goldanomalien, Gesteinsproben (Grab Samples) und Schürfgräben entlang des größeren Trends aussichtsreiche Explorationsziele darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Aussagen über die Geschichte des La Grande Projekts und die Gründe, warum frühere Betreiber es nicht weiterentwickelt haben, die potenziellen Vorteile des technischen Hintergrunds und des Explorationsansatzes des Managements sowie Verweise auf eine von einem früheren Betreiber erstellte historische Schätzung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Rockstones eigene Interpretationen und Vergleiche, einschließlich Vergleichen zwischen dem Goldpreis zum Zeitpunkt der letzten Bohrung bei Zone 32 im Jahr 2015 und aktuellen Goldpreisen laut Drittquellen, sowie Verweise auf die Marktkapitalisierung und Kapitalstruktur des Unternehmens, wie sie während des Webinars genannt wurden. Diese Interpretationen wurden nicht von einer qualifizierten Person (Qualified Person) geprüft und dienen lediglich der Veranschaulichung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Interpretationen und Annahmen und unterliegen erheblichen geologischen, technischen, betrieblichen, regulatorischen, finanziellen und marktbezogenen Unsicherheiten. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: Risiken aus dem Webinar und mündlichen Angaben: Die Aussagen des Managements während des Webinars erfolgten mündlich, können informell oder vereinfacht sein und wurden vorab nicht von einer qualifizierten Person geprüft. Dieser Report stützt sich teilweise auf ein automatisch erstelltes Transkript des Webinars, das Transkriptionsfehler enthielt, die Rockstone nach eigenem Verständnis und auf Grundlage der schriftlichen Offenlegungen des Unternehmens korrigiert hat. Solche Korrekturen geben möglicherweise nicht genau wieder, was gesagt oder gemeint wurde. Wo mündliche Aussagen von den Pressemitteilungen oder technischen Berichten des Unternehmens abweichen, haben die auf SEDAR+ eingereichten schriftlichen Offenlegungen Vorrang. Explorations- und geologische Interpretationsrisiken: Die Ergebnisse eines einzelnen Bohrlochs sind möglicherweise nicht repräsentativ für das größere System der Zone 32. Die Kontinuität der Mineralisierung zwischen LG26-241 und nahegelegenen historischen Abschnitten erstreckt sich möglicherweise nicht auf andere Teile der Zone 32. Die Mineralisierung bei La Grande ist strukturell kontrolliert, und Strukturmodelle, Interpretationen, Querschnitte und die Zielauswahl sagen den Gehalt, die Mächtigkeit, die Kontinuität, die Lage oder die wirtschaftliche Bedeutung der in ausstehenden oder zukünftigen Bohrlöchern angetroffenen Mineralisierung möglicherweise nicht zutreffend voraus. Die Goldmineralisierung im La-Grande-Tonalit außerhalb der Zone 32 kann niedriggradig, diskontinuierlich oder unwirtschaftlich sein. Risiken regionaler Explorationsziele: Nur ~2 km des ~40 km langen La-Grande-Trends wurden bebohrt. Goldanomalien, Gesteinsproben und Schürfgrabenergebnisse entlang des größeren Trends, einschließlich Gesteinsproben mit bis zu 24 g/t Gold, sind naturgemäß selektiv, nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet und führen bei Bohrtests möglicherweise nicht zur Entdeckung einer wirtschaftlichen Mineralisierung. Risiken geophysikalischer Messungen: Die Interpretation der Magnetikmessung identifiziert möglicherweise nicht eindeutig die lithologischen Kontakte, Scherzonen oder Querstrukturen, die die Mineralisierung kontrollieren. Magnetische Merkmale sind indirekte Indikatoren und entsprechen bei Bohrtests möglicherweise keiner Gold- oder Kupfermineralisierung. Risiken historischer Daten und deren Verifizierung: Ein wesentlicher Teil der in diesem Report genannten technischen Informationen basiert auf Explorationsarbeiten und historischen Schätzungen früherer Betreiber, einschließlich einer im Webinar erwähnten historischen Schätzung für Zone 32. Historische Bohrergebnisse und historische Schätzungen wurden von Lux Metals Corp. nicht unabhängig verifiziert, wurden vor Einführung der aktuellen CIM-Standards erstellt und sollten nicht als verlässlich betrachtet werden. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen, und Lux Metals Corp. behandelt keine historische Schätzung als aktuelle Mineralressource. Die Bestätigung von Gold und Kupfer in 1 Bohrloch verifiziert nicht die historische Datenbank als Ganzes. Bohr- und Analyserisiken: Ausstehende Laborergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Zone 32 weist einen ausgeprägten Nugget-Effekt auf, und einzelne hochgradige Ergebnisse lassen sich in anderen Proben oder Bohrlöchern möglicherweise nicht reproduzieren. Die angegebenen Längen sind Kernlängen, und die wahren Mächtigkeiten können erheblich geringer sein. Metallurgische Risiken und Risiken in Bezug auf Mineralressourcen: Lux hat keine modernen metallurgischen Tests durchgeführt. Das La Grande Projekt verfügt derzeit über keine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101. Aussagen über das potenzielle Ausmaß, eine zukünftige Ressourcenabgrenzung, den Zeitpunkt einer ersten Mineralressourcenschätzung, die metallurgische Ausbringung oder das Entwicklungspotenzial sind spekulativ, und es gibt keine Gewähr dafür, dass zukünftige Explorationen eine wirtschaftlich gewinnbare Mineralressource definieren werden. Management- und Teamrisiken: Die President und Chief Executive Officer des Unternehmens wurde im Juli 2026 ernannt, und das derzeitige Managementteam verfügt über eine begrenzte Erfolgsbilanz beim La Grande Projekt. Frühere Erfahrungen des Managements, der Direktoren oder Berater bei anderen Unternehmen, Projekten oder technischen Studien sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse bei La Grande. Risiken bei der Durchführung von Bohrprogrammen: Zeitpunkt, Umfang, Bohrmeter und Zielauswahl zukünftiger Programme, einschließlich des geplanten Winterbohrprogramms und der Prospektionsarbeiten im Sommer 2027, können sich ändern. Programme können aufgrund von Wetter, Waldbränden, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern oder Ausrüstung, logistischen Einschränkungen, Genehmigungsfragen, technischen Herausforderungen, finanziellen Einschränkungen oder anderen unvorhergesehenen Umständen verzögert, geändert, reduziert oder abgesagt werden. Finanzierungs- und Marktrisiken: Mineralexploration ist kapitalintensiv, und Lux wird zusätzliche Finanzierungen benötigen, um die geplanten Arbeitsprogramme voranzutreiben und eine Mineralressourcenschätzung fertigzustellen. Eine Finanzierung kann möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden und kann zu einer Verwässerung der bestehenden Aktionäre führen. Die in diesem Report genannten Angaben zu Marktkapitalisierung, Aktienanzahl, Warrants und Optionen wurden während des Webinars mündlich genannt, spiegeln einen bestimmten Zeitpunkt wider und können sich geändert haben. Die Bedingungen an den Kapitalmärkten und die Anlegerstimmung gegenüber Junior-Explorationsunternehmen können die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren oder seine Marktbewertung zu halten. Rohstoffpreisrisiken: Gold- und Kupferpreise sind volatil und können erheblich unter die in diesem Report genannten Niveaus fallen. Gold notierte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Reports deutlich unter seinem Rekordhoch von 2026. Historische Preisvergleiche spiegeln möglicherweise nicht die zukünftigen Marktbedingungen wider und sollten nicht als Hinweis auf die zukünftige Wirtschaftlichkeit des Projekts herangezogen werden. Regulatorische und externe Risiken: Explorationsaktivitäten unterliegen Genehmigungs-, Umwelt-, indigenen Konsultations- und regulatorischen Anforderungen in Québec und Kanada. Der Betrieb kann zudem durch Wetter, Waldbrände, Logistik, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Störungen der Lieferkette, regulatorische Änderungen oder allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen beeinträchtigt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Reports ausgedrückt oder impliziert werden. 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