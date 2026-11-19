Der norwegische Energiekonzern Equinor kämpft weiterhin mit einem Cyberangriff auf seine IT-Systeme. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, dauern die Bemühungen an, den Angriff zu stoppen und die vollständige Kontrolle über die betroffenen Systeme wiederherzustellen. Wie lange dies dauern wird, ist bislang unklar. Die Öl- und Gasproduktion läuft nach Unternehmensangaben jedoch weiterhin normal.

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Bereits am Dienstag hatte Equinor den Angriff öffentlich gemacht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters waren verschiedene interne IT-Anwendungen betroffen. Auch das unternehmensinterne E-Mail-System fiel zeitweise aus. Hinweise auf einen Diebstahl oder eine Manipulation von Daten gibt es bislang nicht.

Angreifer hatten Equinor offenbar nicht gezielt im Visier

Inzwischen haben die Sicherheitsexperten des Konzerns ein genaueres Bild vom Ablauf des Angriffs und den betroffenen Systemen gewonnen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich nicht um einen klassischen Virenangriff. Eine entsprechende Weiterverbreitung innerhalb der IT-Infrastruktur sei deshalb nicht zu befürchten.

Zudem deutet derzeit nichts darauf hin, dass Equinor gezielt angegriffen wurde. Auch negative Auswirkungen auf Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Zulieferer wurden bislang nicht festgestellt.

Die norwegischen Sicherheitsbehörden stehen in engem Kontakt mit dem Unternehmen. Equinor hat den Vorfall außerdem bei der Polizei angezeigt.

Norwegen warnt vor wachsender Cybergefahr

Der Angriff fällt in eine Phase zunehmender Cyberbedrohungen gegen kritische Infrastruktur. Die norwegische Sicherheitsbehörde NSM hatte ihre Risikoeinschätzung bereits im Oktober auf Stufe vier einer fünfstufigen Skala angehoben.

Nach Behördenangaben hat sich die Zahl erfolgreicher Cyberoperationen gegen norwegische Unternehmen innerhalb von sechs Monaten verdreifacht. Besonders kritisch sind Angriffe auf die Energie- und Wasserversorgung.

Für Equinor ist die Situation besonders sensibel. Der Konzern gehört zu den wichtigsten Erdgaslieferanten Europas. Eine Unterbrechung seiner Förderung könnte nicht nur die Geschäftszahlen belasten, sondern auch Auswirkungen auf die europäische Energieversorgung haben.

Was bedeutet der Angriff für die Equinor-Aktie?

An der Börse sorgte der Vorfall bereits für Nervosität. Am Mittwoch verlor die Equinor-Aktie zeitweise knapp zwei Prozent. Entscheidend für Investoren ist derzeit, dass die operativen Anlagen von dem Angriff verschont geblieben sind.

Sollten die IT-Probleme jedoch länger anhalten oder weitere Systeme betroffen sein, könnten zusätzliche Kosten und betriebliche Einschränkungen entstehen. Eine konkrete finanzielle Belastung durch den Vorfall hat Equinor bisher nicht beziffert.

Fazit

Der anhaltende Cyberangriff zeigt, wie verwundbar selbst große Energiekonzerne gegenüber digitalen Bedrohungen sind. Für Equinor ist entscheidend, dass die Öl- und Gasförderung bislang uneingeschränkt weiterläuft. Solange sich daran nichts ändert und keine sensiblen Daten betroffen sind, dürften die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen begrenzt bleiben. Anleger sollten dennoch aufmerksam verfolgen, wie schnell der Konzern seine IT-Systeme vollständig absichern kann.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 36,50EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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