Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Dell Technologies Registered (C) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,36 % verkraften.

Im IT-Sektor steigen neben Dell Technologies auch Hewlett Packard Enterprise, NetApp und Cisco Systems. Unternehmensnachrichten, die den Kursanstieg bei Dell erklären, liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -7,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,61 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +175,41 % gewonnen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,00 %. IBM notiert im Plus, mit +0,36 %. NetApp notiert im Plus, mit +2,19 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +2,78 % zu HP notiert im Plus, mit +1,49 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,31 % 1 Monat -27,61 % 3 Monate -25,36 % 1 Jahr +180,34 %

Stand: 19.11.2026, 12:58 Uhr

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 62,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,29 %.

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,64 Mrd. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.