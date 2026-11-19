"Wir treten in eine Phase beispielloser technologischer Instabilität ein", zitiert Fortune Perlroth aus einem Beitrag auf X. Sie bezeichnet die Entwicklung als "Vulnpocalypse" – eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen für Sicherheitslücke und Apokalypse.

Innerhalb von nur sechs Tagen sind in den USA zentrale IT-Systeme ausgefallen. Microsoft-Dienste waren stundenlang nicht erreichbar , der landesweite Flugverkehr wurde vorübergehend gestoppt, Kunden von JPMorgan Chase und Wells Fargo konnten nicht auf ihr Geld zugreifen und selbst das geheime interne Netzwerk des US-Nachrichtendienstes NSA fiel aus. Die renommierte Cybersicherheitsexpertin Nicole Perlroth warnt, dass dies erst der Anfang sein könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie gravierend die Auswirkungen bereits sind, zeigen Zahlen der US-Luftfahrtbehörde FAA. Nach einem Ausfall des Kommunikationsnetzes wurden am vergangenen Freitag 12.462 Flüge gestrichen. Es war laut Reuters die längste landesweite Unterbrechung seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Die US-Regierung sieht bislang allerdings keine Hinweise auf einen koordinierten Cyberangriff. Gefährlich ist vielmehr ein anderes Phänomen: Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Sicherheitslücken immer schneller entdeckt. Unternehmen geraten dadurch unter enormen Zeitdruck, ihre Systeme zu aktualisieren.

Nach Angaben des Sicherheitsunternehmens VulnCheck wurden in diesem Jahr bereits mehr als 100.000 Software-Sicherheitslücken öffentlich dokumentiert – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. IBM registrierte bei Microsoft, Oracle, Google Chrome und Apache in den ersten neun Monaten sogar einen Anstieg um 578 Prozent. Ein direkter ursächlicher Zusammenhang mit KI lässt sich aus diesen Zahlen allerdings nicht zweifelsfrei ableiten.

Wie problematisch die Fehlerbehebung selbst sein kann, zeigt der Ausfall bei der NSA. Nach Recherchen von CBS News stand dieser im Zusammenhang mit dringenden Sicherheitsupdates für die Programmiersprache PHP, deren Schwachstellen mithilfe von KI entdeckt worden waren.





Welche wirtschaftlichen Schäden fehlerhafte Updates verursachen können, zeigte bereits der weltweite CrowdStrike-Ausfall im Juli 2024. Damals stürzten rund 8,5 Millionen Windows-Rechner ab. Der Versicherer Parametrix bezifferte die direkten Verluste der betroffenen Fortune-500-Konzerne auf 5,4 Milliarden US-Dollar (rund 4,7 Milliarden Euro). Lediglich 10 bis 20 Prozent davon waren demnach versichert.

Der KI-Boom schafft damit ein paradoxes wirtschaftliches Risiko: Selbst Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit können milliardenschwere Schäden verursachen. Während der Bedarf an Cybersicherheitslösungen wächst, steigen für Unternehmen zugleich die finanziellen Risiken von Betriebsunterbrechungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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