Auf Sicht von drei Monaten bleibt NVIDIA trotz des heutigen Kurssprungs mit -26,13 % im Minus.

Der Rekordbörsengang von Anthropic hebt die Stimmung im zuletzt schwachen Technologiesektor und stützt auch NVIDIA. Neben dem KI-Chipkonzern gewinnen Intel, Advanced Micro Devices und Broadcom, wobei Intel am deutlichsten zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -3,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -12,82 % verloren.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,16 %. Intel notiert im Plus, mit +4,67 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,25 %. Broadcom legt um +2,93 % zu

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,92 % 1 Monat -27,86 % 3 Monate -26,13 % 1 Jahr -10,37 %

Stand: 19.11.2026, 12:59 Uhr

Rekord-Börsengang von Anthropic treibt KI-Werte an

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Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 37,76 %, über 10 Jahre bei 51,32 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die umstrittene Kurswirkung von NVIDIAs Aktienrückkäufen, Einstiegskurse bei 140 oder 150 US-Dollar und die Bewertung anhand erwarteter Gewinne. Diskutiert werden ein erhöhtes LBBW-Kursziel von 220 US-Dollar sowie durchschnittliche Analystenziele von rund 247 bis 268 US-Dollar. Als fundamentale Argumente für die Aktie werden starke Geschäftszahlen und eine kräftige KI-Nachfrage angeführt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.