Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AST SpaceMobile Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -58,24 % verkraften.

Seit Jahresbeginn steht bei AST SpaceMobile Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs ein Verlust von 61,89 % zu Buche. Einen konkreten Auslöser für die aktuelle Bewegung gibt es nicht. Die Aktie gewinnt deutlich stärker als der wO USA All Ind. 500, der um 1,23 % steigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -27,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AST SpaceMobile Registered (A) einen Rückgang von -61,89 %.

Während AST SpaceMobile Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,23 %. Damit gehört AST SpaceMobile Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Es gibt 301 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,52 Mrd.EUR € wert.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -27,44 % 1 Monat -33,47 % 3 Monate -58,24 % 1 Jahr -51,84 %

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 19.11.2026, 13:00 Uhr

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.