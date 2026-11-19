Saudi Aramco bringt weitere große Mengen schwefelreichen Heizöls auf den internationalen Markt. Der saudi-arabische Energiekonzern hat eine Ausschreibung über elf Schiffsladungen für die Verladung Ende November und im Dezember gestartet. Trotz der militärischen Spannungen im Nahen Osten und Berichten über Angriffe auf saudische Energieanlagen bleibt das Exportgeschäft damit offenbar stabil.

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Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters umfasst die am Mittwochabend veröffentlichte Ausschreibung sieben Ladungen zu jeweils 600.000 Barrel aus Ras Tanura sowie vier Ladungen zu jeweils 80.000 Tonnen aus Jubail. Insgesamt entspricht das einem Volumen von rund 6,23 Millionen Barrel.

Die Ausschreibung läuft bis zum 23. November. Die eingereichten Angebote sollen bis zum 24. November gültig bleiben. Eine Stellungnahme von Saudi Aramco lag zunächst nicht vor.

Exporte steigen trotz Angriffen

Die jüngste Ausschreibung setzt eine Serie umfangreicher Schwerölangebote fort. Bereits im Oktober hatte Saudi Aramco sechs Ladungen für den Folgemonat angeboten. Für November erhöhte sich die Zahl auf acht. Nun stehen elf weitere Ladungen für die Verladung Ende November und im Dezember zur Verfügung.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung angesichts der angespannten Sicherheitslage. Ende Oktober behaupteten die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen, die Raffinerie Ras Tanura mit einer ballistischen Rakete angegriffen zu haben. Die Anlage verfügt über eine Verarbeitungskapazität von rund 550.000 Barrel täglich. Eine Bestätigung des Angriffs durch saudische Behörden blieb aus.

Dennoch zeigen die Exportdaten keine größeren Einschränkungen. Laut vorläufigen Zahlen des Schiffsanalyseunternehmens Vortexa wurden allein in der ersten Novemberhälfte mehr als 700.000 Tonnen Heizöl aus Saudi-Arabien verladen.

Asiens Heizölmarkt könnte profitieren

Saudi-Arabien gehört zu den wichtigen Lieferanten von schwefelreichem Heizöl, das unter anderem als Schiffskraftstoff verwendet wird. Zu den bedeutenden Handelsplätzen zählen Singapur und Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In den vergangenen Monaten hatten Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten, hohe Transportkosten und geopolitische Risiken die Preise für Schiffskraftstoffe zeitweise erheblich nach oben getrieben.

Anfang November gerieten die asiatischen Heizölpreise allerdings bereits unter Druck. Händler spekulierten auf eine mögliche Entspannung im Konflikt mit dem Iran und damit auf zusätzliche Lieferungen aus der Region. Nach Daten von Kpler und LSEG erreichten die Heizölimporte Asiens im Oktober mit mehr als sechs Millionen Tonnen ein Siebenmonatshoch.

Die zusätzlichen saudischen Mengen könnten den Markt weiter entlasten, sofern die angebotenen Ladungen tatsächlich verkauft und planmäßig verschifft werden.

Was bedeutet die Entwicklung für die Aramco-Aktie?

Für Saudi Aramco ist das anhaltend hohe Exportvolumen ein positives operatives Signal. Der Konzern profitiert davon, dass die heimische Nachfrage nach Heizöl für die Stromerzeugung nach dem sommerlichen Verbrauchshöhepunkt zurückgeht. Dadurch stehen zusätzliche Mengen für den internationalen Verkauf zur Verfügung.

Allerdings könnten größere Liefermengen zugleich die erzielbaren Preise unter Druck setzen. Für die Ertragsentwicklung ist daher nicht allein entscheidend, wie viel Schweröl Saudi Aramco verkauft, sondern auch, welche Preise und Margen der Konzern erzielt.

Das größere Risiko bleibt die geopolitische Lage. Weitere Angriffe auf Raffinerien, Häfen oder Tanker könnten die Exporte beeinträchtigen und die Transportkosten erneut erhöhen.

Fazit

Saudi Aramco demonstriert mit seiner neuen Ausschreibung, dass Saudi-Arabien trotz des Krieges im Nahen Osten ein wichtiger und weiterhin lieferfähiger Energielieferant bleibt. Die zusätzlichen Schwerölmengen könnten die angespannte Versorgungslage in Asien verbessern. Für die Aramco-Aktie ist die Nachricht grundsätzlich positiv, aber noch kein entscheidender Kurstreiber. Anleger sollten insbesondere die Verkaufspreise, die tatsächlich verschifften Mengen und die Sicherheitslage im Persischen Golf im Blick behalten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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