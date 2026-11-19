Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Take-Two Interactive Software Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,62 % hinnehmen.

Zum Marktstart von GTA 6 dreht die Take-Two-Aktie nach einem zwischenzeitlichen Tagesplus von 3,45 % ins Minus. Das Spiel ist seit Mitternacht in Deutschland für Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um -7,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Take-Two Interactive Software -11,60 % verloren.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Nintendo notiert im Plus, mit +1,07 %. Sony notiert im Plus, mit +1,40 %. UBISOFT Entertainment legt um +3,40 % zu

Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,62 % 1 Monat +4,47 % 3 Monate -7,62 % 1 Jahr -6,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Take-Two Interactive Software Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.11.2026, 13:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die verhaltene Kursentwicklung von Take-Two trotz hoher Erwartungen an GTA VI. Diskutiert werden angebliche Rekordvorbestellungen und Bestwertungen als mögliche Kurstreiber. Dem stehen ein Monatsplus von nur etwa 2–3 % und vorbörsliche Rückgänge gegenüber. Einige Anleger hoffen auf 300 US-Dollar, andere verkaufen oder warten vor einem Wiedereinstieg weitere Vorbestellzahlen ab.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt.

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Die Aktie von Take-Two Interactive Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,48 %, über 10 Jahre bei 16,03 %.

Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Take-Two Interactive (ISIN US8740541094) entwickelt und vertreibt PC-, Konsolen- und Mobile-Spiele. Hauptmarken sind GTA, Red Dead Redemption und NBA 2K; Zynga stärkt das Mobile-Geschäft. Der Konzern zählt zu den führenden Spiele-Publishern. Konkurrenten sind Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft und Tencent. Stärken sind weltbekannte Spielereihen, Rockstars aufwendige offene Spielwelten und wiederkehrende Erlöse aus Online-Inhalten.

Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,30 Mrd. € wert.

Take-Two Interactive Software Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Take-Two Interactive Software Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Take-Two Interactive Software Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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