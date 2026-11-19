Walmart hebt die Prognose an – und darum fällt die Aktie trotzdem
Quartalszahlen
Die Quartalszahlen von Walmart sind stark, aber die Aktie fällt trotzdem. Warum ist das so?
- Walmart wächst bei Umsatz, E-Commerce und Gewinn
- Hohe Bewertung belastet die Walmart-Aktie stark
- Anleger sollten ihre Position genau prüfen
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Stationär starker Handel und steigende Gewinne im E-Commerce. Das muss kein Widerspruch sein. Das belegen die Quartalszahlen von Walmart, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.
Der weltgrößte Einzelhändler erreicht einen vergleichbaren und gestiegenen Umsatz in den USA um 2,9 Prozent und übertrifft damit knapp die Konsensschätzung der Analysen von 2,8 Prozent.
Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen stiegen um 2,2 Prozent, getragen vom stetigen Wachstum der Mitgliederzahl und einem höheren Anteil an Plus-Mitgliedschaften, so das Unternehmen.
Der internationale Umsatz des Einzelhandelsriesen stieg dank einer breit angelegten Stärke im Jahresvergleich um 7,0 Prozent auf 35,9 Milliarden US-Dollar.
Beachtenswert ist dabei besonders, dass Walmarts globales Werbegeschäft im Quartal um rund 25 Prozent wächst.
Walmarts operatives Ergebnis stieg um 5,5 Prozent. Das bereinigte EPS lag bei 0,65 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung leicht, die bei 0,64 US-Dollar lag.
Walmart schloss das Quartal mit liquiden Mitteln von 13,4 Milliarden US-Dollar und Gesamtschulden von 64,3 Milliarden US-Dollar ab.
Der freie Cashflow betrug im Quartal 6,8 Milliarden US-Dollar. Walmarts Lagerbestand stieg im Jahresvergleich um 8,1 Prozent auf 70,6 Milliarden US-Dollar.
Mit Blick nach vorn stellte Walmart für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 4,9 bis 5,2 Prozent und ein EPS von 2,84 bis 2,89 US-Dollar in Aussicht.
Darum fällt die Walmart-Aktie
Mit wachsendem Zweifel an der Finanzierbarkeit des KI-Booms und der Angst vor einer KI-Blase, sattelten die Anleger in den vergangenen beiden Quartalen auf defensive Konsumgüteraktien um. Die Folge: Auch in diesem Sektor kämpfen jetzt einzelne Titel mit Überbewertungen.
So ist die Aktie von Walmart ambitioniert mit einem KGV von rund 45 und einem PEG von 4,35 bewertet. Da die veröffentichten Quartalszahlen nur knapp die Erwartungen der Analysten übertroffen haben, hieß die erste Reaktion: "Sell the news." Diese könnten Zeichen einer leichten Überhitzung des Kurses sein.
Fazit
Wer noch nicht eingestiegen ist, bleibt draußen. Wer drin ist, sollte seine Position genau prüfen.
Die Walmart-Quartalszahlen im Überblick
- Non-GAAP EPS im dritten Quartal von 0,65 US-Dollar übertrifft die Schätzungen um 0,01 US-Dollar .
- Umsatz von 188,84 Mrd. US-Dollar (+5,2 Prozent im Jahresvergleich) liegt um 1,59 Milliarden US-Dollar über den Schätzungen.
- Die weltweiten E-Commerce-Umsätze stiegen um 17 Prozent, angeführt von Abhol- und Lieferbestellungen, die über Filialen abgewickelt wurden. Der E-Commerce-Umsatz von Walmart in den USA stieg um 23 Prozent.
- Das weltweite Werbegeschäft wuchs um 25 Prozent. Das Werbegeschäft von Walmart in den USA legte um 37 Prozent zu.
- Die Umsätze aus Mitgliedsbeiträgen stiegen weltweit um 17 Prozent.
- Vor Öffnung der US-Börse liegt die Aktie leicht im Minus.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 114,6EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
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