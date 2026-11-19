Fresenius im Aufwind: Moody’s hebt Kreditausblick auf positiv
Rückenwind für Fresenius: Moody’s hebt den Kreditausblick auf „positiv“. Wachstum, höhere Profitabilität und bessere Kreditkennzahlen schaffen Spielraum für Investitionen.
Foto: peter brauers - stock.adobe.com
- Moody’s hebt den Kreditausblick für Fresenius von „stabil“ auf „positiv“ an; das Rating bleibt bei Baa3.
- Alle drei großen Ratingagenturen bewerten Fresenius inzwischen mit positivem Ausblick: Moody’s Baa3, S&P BBB und Fitch BBB-.
- Moody’s begründet die Verbesserung mit stärkerem Wachstum und höherer Profitabilität durch die Strategie #FutureFresenius sowie mit besseren Kreditkennzahlen und hoher Liquidität.
- Fresenius senkte den Nettoverschuldungsgrad auf das 2,5-Fache und wuchs zugleich weiter.
- Das Unternehmen steigerte organisches Umsatzwachstum, Core-EPS und Rendite und will den finanziellen Spielraum für Investitionen in MedTech, Nutrition und besonders Biopharma nutzen.
- Im Biopharma-Bereich plant Fresenius unter anderem die Übernahme der verbleibenden 45 Prozent an mAbxience und eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics; zugleich hält das Unternehmen an seinem Verschuldungsziel von 2,5 bis 3,0x fest.
Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,72EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,17 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,75EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.717,00PKT (-0,10 %).
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