Der MDAX steht aktuell (13:59:14) bei 29.969,46 PKT und steigt um +0,22 %. Top-Werte: AIXTRON +5,82 %, SUSS MicroTec +3,95 %, Elmos Semiconductor +3,90 % Flop-Werte: Lanxess -2,63 %, Aroundtown -2,15 %, TUI -2,10 %

Der DAX steht aktuell (13:59:18) bei 25.713,73 PKT und fällt um -0,10 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,78 %, Siemens Energy +2,58 %, Deutsche Bank +1,98 % Flop-Werte: Henkel VZ -2,75 %, SAP -2,04 %, Rheinmetall -1,72 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.964,42 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: OHB +8,34 %, AIXTRON +5,82 %, SUSS MicroTec +3,95 %

Flop-Werte: Draegerwerk -3,07 %, Verbio -2,74 %, SAP -2,04 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.172,21 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: ASML Holding +3,19 %, Infineon Technologies +2,78 %, Siemens Energy +2,58 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -3,31 %, DANONE -2,26 %, SAP -2,04 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.446,97 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,11 %, PORR +5,62 %, STRABAG +2,05 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,73 %, Lenzing -2,47 %

Der CH 20 steht bei 14.774,31 PKT und verliert bisher -0,86 %.

Top-Werte: Logitech international +2,02 %, ABB +1,93 %, CIE Financiere Richemont +1,89 %

Flop-Werte: Novartis -3,20 %, Swiss Re -2,02 %

Der SE 30 steht bei 3.275,72 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: SKF (B) +2,30 %, ABB +1,93 %, Volvo Registered (B) +1,33 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,66 %, AstraZeneca -1,61 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.590,00 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Gek Terna +1,73 %, Allwyn +1,39 %, Euronext Athens Holding +0,98 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,49 %, Public Holding Company Admie (IPTO) -0,95 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %