Der Kurs der CoreWeave Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -42,42 %.

Ein auffällig hoher Handelsumsatz begleitet den Kurssprung bei CoreWeave Registered (A): Er erreicht bereits das 1,5-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Anstieg gibt es nicht. Die Aktie lässt den wO USA Ind. 30 deutlich hinter sich, der um 0,59 % zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -9,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CoreWeave Registered (A) auf -25,69 %.

Während CoreWeave Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA Ind. 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,59 %.

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 466 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,44 Mrd.EUR € wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,14 % 1 Monat -17,86 % 3 Monate -42,42 % 1 Jahr -28,12 %

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Stand: 19.11.2026, 14:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.