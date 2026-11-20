Anzeige/Werbung – Dieser Beitrag erscheint im Namen von Amex Gold Mining Inc. und NexMetals Mining Corp., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autor: Freier Finanzjournalist · Erstveröffentlichung: 20.11.2026; 5:30 Uhr Zürich/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Amex Gold Mining (WKN: A42G55) und NexMetals Mining (WKN: A41A95) melden am selben Tag signifikante Fortschritte, die zeigen, wie zwei Projekte auf unterschiedlichen Etappen vorankommen.

Amex baut auf seinem Goldprojekt Perron in Québec die Infrastruktur für eine Großprobe von 40.000 t und die geplante Mine. NexMetals erweitert auf der früher produzierenden Kupfer-Nickel-Lagerstätte Selebi Main in Botswana das Potenzial in der Tiefe.

Amex Gold Mining: Perron nimmt Gestalt an

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Perron liegt bei Normétal in der kanadischen Provinz Québec, rund 110 km nördlich von Rouyn-Noranda. Mit der voll finanzierten Großprobe (Bulk Sample) von 40.000 t will Amex den Abbau in der hochgradigen Champagne-Zone im großen Maßstab erproben.

Die Fortschritte im Überblick:

200 m Rampe: Die Hauptzugangsrampe, also der schräg in die Tiefe führende Zugangstunnel, hat 200 m erreicht . Der Vortrieb verläuft laut Unternehmen stetig und im Zeitplan .

Stromleitung im Bau: Die rund 6,5 km lange 25 kV-Leitung zum Netz in Normétal soll etwa 3 MW liefern, genug für die Großprobe und die geplante Phase-1-Mine.

Werkstatt und Bewetterung: Der Rohbau der Werkstatt für die Untertage-Fahrzeuge ist fertig, die permanente Belüftungsanlage installiert. Der Großteil der Oberflächenanlagen steht kurz vor der Fertigstellung.

Ende September hatte Amex mehr als 75 m Rampe gemeldet, der Bau der Werkstatt hatte gerade begonnen. Ziel der Rampe ist die Champagne-Zone in rund 235 m vertikaler Tiefe. Portal, Rampe und Stromleitung sind von vornherein für die spätere Mine ausgelegt. Laut Unternehmen vermeidet das spätere große Zusatzinvestitionen, und saubere Wasserkraft soll künftig Dieselgeneratoren ersetzen. Die Machbarkeitsstudie vom April 2026 sieht für Phase 1 im Schnitt 147.000 Unzen Gold pro Jahr über fünf Jahre vor, bei Gesamtkosten je Unze (AISC) von 910 USD und einer Anfangsinvestition von 193,9 Mio. CAD.

„Wir bauen nicht einfach Infrastruktur für die Großprobe, sondern investieren in Anlagen, die auch unseren künftigen Phase-1-Abbau unterstützen“, sagt Victor Cantore, Präsident und CEO.

NexMetals Mining: neue dritte Zone bei Selebi

Selebi Main ist eine der beiden früher produzierenden Lagerstätten des SelebiProjekts im Central District von Botswana. Bislang kannte NexMetals Mining (WKN: A41A95) dort zwei Zonen aus massiven Sulfiden, also dicht mit Kupfer- und Nickelmineralen durchsetztem Gestein: die Hauptzone (Main Zone) und die untere Zone (Lower Zone). Bohrloch SMD-26-217 durchteufte nun drei vererzte Zonen:

Quelle: NexMetals Mining; Auswahl. Die wahre Mächtigkeit ist die geschätzte tatsächliche Dicke der Zone.

Die dritte Zone ist der erste nennenswerte Treffer unterhalb der unteren Zone. Sie folgt rund 13 m Bohrlochlänge darunter, in etwa 2.000 m Bohrlochtiefe, und hat mehr Kupfer als die untere Zone im selben Loch. Ihre Gehalte liegen auf dem Niveau der stärksten jüngeren Treffer: SMD-26-219 lieferte 7,55 m mit 2,70 % Cu und 1,83 % Ni. Die „vermutete“ Ressource von Selebi Main weist im Schnitt 1,53 % Cu und 0,98 % Ni aus.

Quelle: NexMetals Mining

SMD-26-217 verlängert den hochgradigen Trend um rund 100 m auf etwa 1,5 km in Richtung Selebi North. SMD-26-216-W1 schließt rund 165 m nördlich eine Lücke im Ressourcenmodell und stützt mit 3,45 m bei 2,86 % Cu und 1,52 % Ni die seitliche Kontinuität. Messungen im Bohrloch zeigen weiteres Potenzial, das System ist offen. Im Oktober wuchs die „vermutete“ Ressource von Selebi Main um 72 % auf 32,47 Mio. t. SMD-26-217 ist darin noch nicht enthalten.

„Unser erster Abschnitt in der dritten Zone lieferte unterhalb der unteren Zone starke Kupfer- und Nickelgehalte“, kommentiert CEO Sean Whiteford.

Unsere Einordnung:

Beide Meldungen sind aus unserer Sicht überzeugende Belege für planmäßigen Fortschritt. Amex Gold Mining (WKN: A42G55) baut an mehreren Fronten zugleich, und die Infrastruktur dient schon jetzt der späteren Mine. Das spricht für einen kapitaleffizienten Weg von der Großprobe zur Produktion.

NexMetals Mining (WKN: A41A95) liefert mit der dritten Zone einen bemerkenswerten Zusatzbaustein. Ihre Gehalte entsprechen den besten jüngeren Treffern, und der hochgradige Trend wächst weiter. Das stärkt die Grundlage für weiteres Ressourcenwachstum vor der geplanten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA).

Nächste Schritte:

Amex: Weiterer Vortrieb der Rampe Richtung Champagne-Zone, Fertigstellung der Stromleitung und der übrigen Oberflächenanlagen.

NexMetals: Folgebohrungen auf alle drei Zonen sowie technische Studien und Variantenvergleiche als Grundlage für die PEA.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Disclaimer und Offenlegung

Werbecharakter und Interessenkonflikte. Dieser Beitrag ist bezahlte InvestorRelations-Kommunikation im Namen von Amex Gold Mining Inc. und NexMetals Mining Corp. Die SRC swiss resource capital AG erhält im Rahmen von IRBeraterverträgen mit beiden Emittenten eine Vergütung. Daraus entsteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder der Autor Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen an NexMetals Mining Corp., allerdings Aktien von Amex Gold Mining Inc. in einer Größenordnung von deutlich unter 0,5 % des ausgegebenen Kapitals. Eine Beteiligung eines der Emittenten von mindestens 5 % an der SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage sind die

Unternehmensmitteilungen von Amex Gold Mining und NexMetals Mining vom 19.11.2026 einschließlich der Tabellen und Abbildungen. Ergänzend wurden bei

Amex die Mitteilungen vom 13.04.2026 zur Machbarkeitsstudie der Phase 1, vom 02.09.2026 zum Beginn des Rampenvortriebs und vom 21.09.2026 zum Baufortschritt herangezogen, bei NexMetals die Mitteilung vom 01.10.2026 zur

Ressourcenschätzung für Selebi Main. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der geologischen und technischen Daten vorgenommen. Bei Amex wird Aaron Stone, P.Geo. (OGQ – 2170, PGO – 3708), Vice President Exploration, als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt. Bei NexMetals ist es Sharon Taylor, MSc, P.Geo., Vice President Geophysics, als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und S-K 1300. Beide haben die technischen Angaben der jeweiligen Originalmeldung geprüft und freigegeben. Dies ist keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags. Die Analysen von NexMetals erfolgten bei ALS Geochemistry in Johannesburg an halbierten Bohrkernen. Die Ressourcenschätzung für Selebi Main stammt aus dem Technical Report der MSA Group mit Stichtag 16.10.2026.

Technische Risiken.

Bohrabschnitte sind keine durchgehend gleichmäßig vererzten Bereiche.

Bohrkernlängen entsprechen nicht zwingend der wahren Mächtigkeit. Einzelne Bohrabschnitte sind nicht mit dem Durchschnittsgehalt einer Lagerstätte gleichzusetzen. Die Deutung der dritten Zone und des hochgradigen Trends bei Selebi ist vorläufig.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Ihre wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. „Vermutete“ Ressourcen weisen eine höhere geologische Unsicherheit auf als „angezeigte“.

Die Kennzahlen der Machbarkeitsstudie für Perron beruhen auf Annahmen zu

Goldpreis, Kosten, Gehalten, Verarbeitung und Genehmigungen. Zeitpläne für Rampenvortrieb, Netzanschluss, Großprobe und Produktion setzen planmäßige Bauausführung, Genehmigungen und Finanzierung voraus.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Aussagen zum Baufortschritt, zur

Großprobe und zur Produktion bei Perron sowie zur Ausdehnung der Zonen, zum

Ressourcenwachstum, zu Folgebohrungen und zur vorläufigen wirtschaftlichen

Bewertung bei Selebi sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Erwartungen der Unternehmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind schwankende Gehalte und Ausbeuten, Kostensteigerungen, Bau-, Labor- und Lieferverzögerungen, Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse.

Rohstoffaktien unterliegen hohen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Ein Totalverlust ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Haftung und Aktualität. Die SRC bemüht sich um eine sorgfältige Darstellung. Angaben können sich nach Redaktionsschluss ändern. Zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, ausgenommen wesentliche Vertragspflichten. Bei deren leicht fahrlässiger Verletzung ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Unberührt bleiben die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie jede zwingende gesetzliche Haftung. Für externe Inhalte sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

KI-Hinweis. Bei der Erstellung und sprachlichen Bearbeitung dieses Beitrags wurden KI-gestützte Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SRC swiss resource capital AG. Die eingebundenen Abbildungen stammen von den Emittenten und wurden nicht KI-generiert. Die Ergebnistabelle zu Selebi hat die SRC aus den Daten der Meldung zusammengestellt.

Herausgeber und redaktionelle Angaben. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlicher Autor: Marc Ollinger. Redaktionsstand: 19.11.2026, 14:15 Uhr. Erstveröffentlichung: 19.11.2026 Zürich/Berlin. Text © 2026 SRC swiss resource capital AG. Originalgrafiken: Amex Gold Mining Inc. und NexMetals Mining Corp. Originalmeldungen vom 19.11.2026 · SRC Impressum · Ergänzende SRC Rechtshinweise

Bildquellen. Abbildungen zu Perron: Amex Gold Mining Inc. Abbildungen zu Selebi: NexMetals Mining Corp. Intro-Bild: stock.adobe.com; Good News_Von Coloures-Pic