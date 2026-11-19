Während sich die Risiken vor einem Jahr hauptsächlich auf überhöhte Aktienbewertungen konzentrierten, hat sich die Lage inzwischen verschärft. Immer größere Teile des KI-Booms werden mit Fremdkapital finanziert. Gleichzeitig nehmen die Verflechtungen zwischen Technologieunternehmen, Investmentfonds, Hedgefonds und Kreditgebern zu. Die EZB zieht sogar historische Parallelen zur Dotcom-Blase und zur amerikanischen Subprime-Krise, die 2008 eine weltweite Finanzkrise auslöste. Entscheidend ist dabei die Frage, wie der gewaltige Investitionsboom finanziert wird.

Der Boom rund um künstliche Intelligenz (KI) könnte zu einer Gefahr für das gesamte Finanzsystem werden, warnt die Europäische Zentralbank (EZB). Dabei ist eine gefährliche Kombination aus überbewerteten Technologieaktien, steigender Verschuldung und wachsenden Risiken im Schattenbankensektor entstanden, die im schlimmsten Fall eine Kettenreaktion auslösen kann, die weit über die amerikanischen Aktienmärkte hinausreicht. Auch Europa wäre betroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bis 2030 könnten die großen amerikanischen Technologiekonzerne insgesamt rund 5,5 Billionen US-Dollar investieren. Schon jetzt greifen sie verstärkt auch auf Europas Anleihemärkte zurück. Hinzu kommen umfangreiche Verpflichtungen außerhalb der Unternehmensbilanzen und die Gefahr, dass teure KI-Chips schneller an wirtschaftlichem Wert verlieren, als die zu ihrer Finanzierung aufgenommenen Schulden zurückgezahlt werden. Damit entsteht ein Risiko, das bei einem gewöhnlichen Börsencrash in dieser Form nicht bestehen muss.

Die größte Gefahr besteht, wenn es zu einer Kettenreaktion kommt. Solange die Gewinne der großen Technologiekonzerne mit den hohen Erwartungen Schritt halten, erscheinen die Bewertungen und Investitionen gerechtfertigt. Doch was passiert, wenn die erhofften Erträge ausbleiben? Ein deutlicher Rückgang der KI-Aktien könnte zunächst Milliardenverluste bei Investmentfonds, Versicherungen und anderen institutionellen Anlegern auch in Europa auslösen. Ziehen Investoren daraufhin Kapital ab, könnten Fonds gezwungen sein, Vermögenswerte zu verkaufen, um ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

US-Technologieriesen wie Alphabet, Amazon und Microsoft haben auch in Euro denominierte Anleihen ausgegeben, um ihre gewaltigen Investitionen zu finanzieren. Besonders Amazon und Alphabet gehörten 2026 zu den größten Emittenten am europäischen Unternehmensanleihemarkt. Zu den Käufern zählen europäische Versicherungen, Pensionskassen und Investmentfonds. Damit könnten auch große europäische Finanzkonzerne wie Allianz, Munich Re oder AXA indirekt von einer KI-Krise betroffen sein, sofern ihre Anlageportfolios entsprechende Wertpapiere enthalten.

Solche Notverkäufe könnten wiederum die Kurse anderer Aktien und Anleihen belasten. Besonders problematisch wird es, wenn hoch verschuldete Hedgefonds ihre Positionen gleichzeitig auflösen müssen. Dann droht aus einer zunächst begrenzten Korrektur eine Verkaufswelle über mehrere Anlageklassen hinweg. Der Schattenbankensektor, zu dem unter anderem Investmentfonds, Hedgefonds und private Kreditgeber gehören, ist inzwischen eng mit dem klassischen Bankensystem verflochten. Europäische Banken verfügen zwar weiterhin über solide Kapital- und Liquiditätspuffer. Über ihre Verbindungen zu den weniger streng regulierten Finanzakteuren könnten sie jedoch ebenfalls unter Druck geraten.

Besonders brisant ist, dass die KI-Risiken auf einen ohnehin angespannten Anleihemarkt treffen. Zahlreiche Industriestaaten kämpfen mit hohen Schulden und steigenden Finanzierungskosten. Auch im Euroraum könnten die Haushaltsprobleme einzelner Länder das Vertrauen der Anleger erschüttern. Die EZB warnt vor einer abrupten Neubewertung von Staatsanleihen, sollte die Sorge um die Tragfähigkeit öffentlicher Schulden weiter zunehmen.

Während Regierungen immer mehr Geld aufnehmen müssen, konkurrieren die Technologiekonzerne mit ihrem gewaltigen Investitionsbedarf zunehmend um dasselbe Kapital. Das könnte die Finanzierungskosten zusätzlich nach oben treiben. Eine gleichzeitige Krise am Aktien- und Anleihemarkt wäre besonders gefährlich. Schließlich gelten Staatsanleihen normalerweise als wichtiger Stabilitätsanker für institutionelle Investoren. Geraten auch sie unter Druck, könnten sich Verluste und Liquiditätsprobleme gegenseitig verstärken.

Ist Europa ein sicherer Hafen?

Europa galt zuletzt für viele Anleger als mögliche Alternative zu den hoch bewerteten amerikanischen Technologiebörsen. Während der US-Aktienmarkt stark von wenigen KI-Schwergewichten dominiert wird, spielen in Europa Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen und andere traditionelle Branchen eine wesentlich größere Rolle.

Diese geringere Abhängigkeit vom KI-Boom könnte sich bei einer begrenzten Korrektur tatsächlich als Vorteil erweisen. Kapital, das aus amerikanischen Technologieaktien abgezogen wird, könnte teilweise in europäische Value-Aktien fließen. Doch der vermeintlich sichere Hafen hat einen entscheidenden Schwachpunkt: Europas Finanzsystem ist eng mit den amerikanischen Kapitalmärkten verbunden.

Europäische Investmentfonds, Versicherungen und Pensionskassen halten erhebliche Bestände amerikanischer Aktien und Anleihen. Außerdem finanzieren sich große US-Technologiekonzerne zunehmend über den europäischen Anleihemarkt. Damit könnten selbst Anleger von einer KI-Krise betroffen sein, die bewusst auf Technologieaktien verzichten.

Fazit: Nicht jeder KI-Crash wird zur Finanzkrise

Dass eine neue Finanzkrise unmittelbar bevorsteht, ist nicht gesagt. Die europäischen Banken sind durchaus widerstandsfähig, und die großen Technologieunternehmen erwirtschaften bislang weiterhin hohe Gewinne. Die entscheidende Frage ist, ob eine KI-Korrektur, wenn es dazu kommt, auf den Aktienmarkt begrenzt bleibt oder auf die Kreditmärkte übergreift.

Im ersten Fall könnte Europa dank seiner geringeren Technologiekonzentration sogar profitieren. Im zweiten Fall drohen Verluste bei Fonds, steigende Finanzierungskosten und erzwungene Verkäufe, die sich gegenseitig verstärken.

Die eigentliche Gefahr liegt darin, dass aus einem möglichen KI-Börsencrash eine Kreditkrise werden könnte und daraus wiederum eine internationale Finanzkrise. Selbst wenn künstliche Intelligenz langfristig zu einem wirtschaftlichen Erfolg wird, heißt das noch nicht, dass es kurz- oder mittelfristig nicht wegen überzogener Erwartungen, Extrem-Bewertungen und der starken Verflechtung der internationalen Finanzmärkte zu einem schmerzhaften Zusammenbruch kommen kann.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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