Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Alzchem Group Aktionäre einen Verlust von -10,00 % hinnehmen.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,54 % dreht Alzchem Group im Tagesverlauf deutlich ins Minus. Zugleich kommt der geplante Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA voran: Der Aufsichtsrat genehmigt die nächsten Umsetzungsschritte. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +0,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alzchem Group um -6,61 % verloren.

Während Alzchem Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,30 %. Damit gehört Alzchem Group heute zu den auffälligeren Werten.

Die Aktie von Alzchem Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 87,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei 45,02 %.

Alzchem: US-Projekt nimmt nächste Hürde – Rückkäufe gehen weiter

### Alzchem konkretisiert US-Projekt und setzt Aktienrückkauf fort Die Alzchem Group treibt den geplanten Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA voran. Der Aufsichtsrat hat die nächsten Umsetzungsschritte genehmigt. Dazu zählt die …

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,14 % 1 Monat -11,38 % 3 Monate -10,00 % 1 Jahr +6,98 %

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Stand: 19.11.2026, 15:00 Uhr

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.