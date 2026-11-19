DATRON erweitert Vorstand: Thorsten Rechner wird Finanzchef
DATRON stellt die Führung breiter auf: Thorsten Rechner übernimmt zum 1. Januar 2027 das Finanzressort und ergänzt den Vorstand als drittes Mitglied.
- Der Aufsichtsrat der DATRON AG erweitert den Vorstand und bestellt Thorsten Rechner zum Mitglied des Vorstands.
- Rechner tritt sein Amt am 1. Januar 2027 für eine fünfjährige Amtszeit an.
- Als CFO übernimmt er die Bereiche Finanzen, Controlling, Recht, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung.
- Ab Januar 2027 besteht der Vorstand aus drei Mitgliedern: Thorsten Rechner (CFO), Michael Daniel (CEO) und Jonas Gillmann (CTO).
- DATRON entwickelt und vertreibt CNC-Fräsmaschinen, Fräswerkzeuge und hochpräzise Dosiermaschinen.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte DATRON rund 60 Mio. Euro Umsatz und ein operatives EBIT von etwa 3,1 Mio. Euro; das Unternehmen beschäftigt rund 320 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 18.02.2027.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
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