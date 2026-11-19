DATRON erweitert Vorstand: Thorsten Rechner wird Finanzchef 77 0 Kommentare

DATRON stellt die Führung breiter auf: Thorsten Rechner übernimmt zum 1. Januar 2027 das Finanzressort und ergänzt den Vorstand als drittes Mitglied.

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