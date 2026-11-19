Coca-Cola-Aktie so teuer wie seit 25 Jahren nicht mehr
Blase, aber nicht in KI
Buffett-Liebling und Dividendenwert: Coca-Cola galt als sichere Bank. Nach 40 Prozent Plus liegt das KGV auf einem 25-Jahres-Hoch, und im Softdrink-Geschäft nimmt der Gegenwind zu.
- Coca-Cola-Aktie legte 2026 um 40 Prozent zu
- Rekord-KGV und nur 2,1 Prozent Dividendenrendite
- Steuerdruck und Gesundheitstrend belasten Softdrinks
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Warren Buffett, Value, Dividendenperle: Coca-Cola galt lange als Aktie, bei der man nichts falsch machen kann. Berkshire Hathaway hält 400 Millionen Anteile, gekauft überwiegend Ende der 1980er zu rund 3 US-Dollar. Und jetzt das? Die Aktie ist 2026 um 40 Prozent auf 98 US-Dollar gestiegen. Ist sie damit kein No-Brainer mehr?
Die Bewertung spricht dagegen. Das KGV liegt bei 30 auf Basis der Schätzungen für 2026 und bei 28 für 2027. Das ist fast doppelt so viel wie bei PepsiCo und der höchste Wert seit etwa 25 Jahren. Im Fünfjahresschnitt waren es 23.
Auch die Rendite ist überschaubar: Die Dividende bringt 2,1 Prozent, die Free-Cashflow-Rendite liegt bei rund 3 Prozent (erwartet 13 Milliarden US-Dollar). Berkshire hat seit über 30 Jahren nicht
nachgekauft.
Eine Analyse des Finanzportal Barrons bringt das Dilemma auf den Punkt: "Die Anleger zahlen zu viel für Coca-Cola und verschließen die Augen vor den Herausforderungen, denen sich der Marktführer bei Erfrischungsgetränken in einer gesundheitsbewussten Welt gegenübersieht."
Operativ liefert der Konzern allerdings. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 9 Prozent, der Absatz um 5 Prozent. Morningstar-Analyst Kristoffer Inton sieht Coca-Cola wachsen, während andere Konsumgüterhersteller beim Volumen kämpfen. 25 Analysten empfehlen den Kauf, fünf sind neutral, TD Cowen nennt 112 US-Dollar als Ziel.
Dem stehen Risiken gegenüber. Rund 70 Prozent des Volumens entfallen auf Getränke mit Kohlensäure. Mexiko hat die Softdrinksteuer zu Jahresbeginn fast verdoppelt, Brasilien will 2027 folgen.
Fazit
Coca-Cola bleibt ein Qualitätsunternehmen mit starkem Geschäft und sicherer Dividende, doch nach dem Kurssprung steckt viel Optimismus im Preis. Mit einem KGV auf 25-Jahres-Hoch, einer Dividendenrendite von nur 2,1 Prozent und einem für 2027 erwarteten Gewinnplus von unter 5 Prozent bleibt wenig Spielraum für Enttäuschungen. Für Neueinsteiger ist die Aktie damit kein No-Brainer mehr.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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