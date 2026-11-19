Die Bewertung spricht dagegen. Das KGV liegt bei 30 auf Basis der Schätzungen für 2026 und bei 28 für 2027. Das ist fast doppelt so viel wie bei PepsiCo und der höchste Wert seit etwa 25 Jahren. Im Fünfjahresschnitt waren es 23.

Warren Buffett, Value, Dividendenperle: Coca-Cola galt lange als Aktie, bei der man nichts falsch machen kann. Berkshire Hathaway hält 400 Millionen Anteile, gekauft überwiegend Ende der 1980er zu rund 3 US-Dollar. Und jetzt das? Die Aktie ist 2026 um 40 Prozent auf 98 US-Dollar gestiegen. Ist sie damit kein No-Brainer mehr?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Rendite ist überschaubar: Die Dividende bringt 2,1 Prozent, die Free-Cashflow-Rendite liegt bei rund 3 Prozent (erwartet 13 Milliarden US-Dollar). Berkshire hat seit über 30 Jahren nicht nachgekauft.



Eine Analyse des Finanzportal Barrons bringt das Dilemma auf den Punkt: "Die Anleger zahlen zu viel für Coca-Cola und verschließen die Augen vor den Herausforderungen, denen sich der Marktführer bei Erfrischungsgetränken in einer gesundheitsbewussten Welt gegenübersieht."

Operativ liefert der Konzern allerdings. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 9 Prozent, der Absatz um 5 Prozent. Morningstar-Analyst Kristoffer Inton sieht Coca-Cola wachsen, während andere Konsumgüterhersteller beim Volumen kämpfen. 25 Analysten empfehlen den Kauf, fünf sind neutral, TD Cowen nennt 112 US-Dollar als Ziel.

Dem stehen Risiken gegenüber. Rund 70 Prozent des Volumens entfallen auf Getränke mit Kohlensäure. Mexiko hat die Softdrinksteuer zu Jahresbeginn fast verdoppelt, Brasilien will 2027 folgen.

Fazit

Coca-Cola bleibt ein Qualitätsunternehmen mit starkem Geschäft und sicherer Dividende, doch nach dem Kurssprung steckt viel Optimismus im Preis. Mit einem KGV auf 25-Jahres-Hoch, einer Dividendenrendite von nur 2,1 Prozent und einem für 2027 erwarteten Gewinnplus von unter 5 Prozent bleibt wenig Spielraum für Enttäuschungen. Für Neueinsteiger ist die Aktie damit kein No-Brainer mehr.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite. Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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