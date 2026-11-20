Der Verkaufsstart von GTA 6 am Donnerstag sorgt weltweit für Begeisterung. Doch an der Börse zeigt sich ein anderes Bild. Nachdem die Aktie des Publishers Take-Two Interactive am Mittwoch an der Wall Street mehr als sechs Prozent zugelegt hatte, drehte die Stimmung am Donnerstag schnell deutlich.

13 Jahre haben Fans auf Grand Theft Auto VI gewartet. Jetzt ist das wohl meist erwartete Videospiel aller Zeiten endlich da. Doch während Millionen Spieler in die virtuelle Welt von Vice City eintauchen, macht sich bei Take-Two -Aktionären bereits Ernüchterung breit. Ausgerechnet Sony könnte an der Börse zum größeren Gewinner des GTA-6-Booms werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im deutschen Tradegate-Handel waren die Papiere zeitweise um 3,7 Prozent gestiegen, bevor sie im vorbörslichen Nasdaq-Handel rund 3,5 Prozent verloren. Anleger fragen sich offenbar, wie viel vom erwarteten Milliarden-Erfolg bereits im Aktienkurs steckt.

GTA 6 könnte alle Rekorde brechen

Die Erwartungen sind gigantisch. Nach Schätzungen des Marktforschers Sensor Tower überschritt der Umsatz aus Vorbestellungen bereits die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklungskosten werden auf 1 bis 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit könnte GTA 6 das teuerste Entertainment-Produkt der Geschichte sein.

Laut Sensor Tower entfielen von den rund 17 Millionen zunächst erfassten Verkäufen beziehungsweise Vorbestellungen etwa 75 Prozent auf Sonys PlayStation. Das entspricht rechnerisch rund 12,75 Millionen Exemplaren. Die Werte sind Schätzungen und noch keine offiziell bestätigten endgültigen Verkaufszahlen von Take-Two.

Für den Entwickler Rockstar Games und den Mutterkonzern Take-Two steht viel auf dem Spiel. GTA 5 entwickelte sich mit mehr als 200 Millionen verkauften Exemplaren zu einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Der Nachfolger soll diese Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Sony kassiert mit – ohne Milliardenrisiko

Während Take-Two die enormen Entwicklungskosten tragen muss, profitiert Sony auf eine andere Weise vom Erfolg. GTA 6 ist zunächst nur für PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X/S verfügbar. Eine PC-Version soll später folgen.

Sony verdient über den PlayStation Store an digitalen Spielverkäufen und kann außerdem von zusätzlichen Konsolenverkäufen profitieren. Hinzu kommen potenzielle Umsätze mit Zubehör und digitalen Zusatzinhalten. Besonders attraktiv: Sony muss für diese zusätzlichen Erlöse nicht selbst Milliarden investieren.

Die PlayStation 5 befindet sich mittlerweile im siebten Jahr ihres Produktzyklus. Zuletzt gingen die Konsolenverkäufe im Quartal von Juli bis September von vier Millionen auf 2,6 Millionen Geräte zurück. GTA 6 könnte diesen Rückgang zumindest vorübergehend bremsen. Die Sony-Aktie legte am Donnerstag an der Börse in Tokio um knapp drei Prozent zu.

Analysten erwarten Milliarden für PlayStation

Bernstein-Analyst David Dai rechnet damit, dass die PlayStation-Sparte in den kommenden Quartalen deutlich profitabler arbeiten wird, als bislang am Markt erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr bis März 2027 prognostiziert Bernstein einen operativen Gewinn von 825 Milliarden Yen, umgerechnet rund 5,17 Milliarden US-Dollar. Sony selbst erwartet bislang 800 Milliarden Yen.

Auch Hideki Yasuda von Toyo Securities sieht vor allem bei den Lizenz- und Vertriebsgebühren erhebliches Potenzial. Zusätzliche Konsolenverkäufe wären willkommen, entscheidender könnten jedoch die wiederkehrenden Einnahmen aus dem PlayStation-Ökosystem werden.

Ein weiterer Pluspunkt für Anleger ist die Bewertung. Sony wird mit etwa dem 18-Fachen der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate gehandelt. Nintendo kommt dagegen auf das rund 23-Fache.

Allerdings kämpft auch Sony mit Problemen. Die stark gestiegenen Speicherchippreise belasten das Hardwaregeschäft. Zudem ist ungewiss, wie viele Spieler tatsächlich eigens wegen GTA 6 eine neue PlayStation kaufen werden.

Take-Two: Droht die klassische Börsenfalle?

Bei Take-Two könnte sich dagegen eine bekannte Börsenweisheit bewahrheiten: Buy the rumor, sell the fact. Der Erfolg von GTA 6 wird seit Jahren erwartet. Analysten und Investoren haben bereits enorme Verkaufszahlen in ihre Prognosen eingerechnet.

IG-Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi erinnert daran, dass frühere GTA-Veröffentlichungen keineswegs automatisch steigende Aktienkurse nach sich zogen. Nach den letzten fünf Veröffentlichungen legte die Take-Two-Aktie innerhalb von drei Monaten dreimal zu und fiel zweimal. Die Spanne reichte von einem Gewinn von 67,5 Prozent nach GTA III bis zu einem Verlust von 17,6 Prozent nach Vice City.

Entscheidend wird deshalb sein, ob GTA 6 selbst die bereits außergewöhnlich hohen Erwartungen übertreffen kann.

Mein Tipp: Sony könnte zunächst der bessere GTA-6-Play sein

Bei Take-Two könnte die Börsenweisheit „Buy the rumor, sell the fact“ zum Tragen kommen. Die Erwartungen sind enorm und ein großer Teil des Erfolgs dürfte bereits im Aktienkurs berücksichtigt sein. Solange der Publisher nicht mit belastbaren Verkaufszahlen beweist, dass GTA 6 die Kassen tatsächlich so kräftig klingeln lässt wie erhofft, bleibt die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen.

Bis dahin könnte Sony der attraktivere GTA-6-Play sein. Der Konzern profitiert von zusätzlichen Spieleverkäufen, digitalen Gebühren und einer möglichen Belebung des Konsolengeschäfts, ohne die milliardenschweren Entwicklungskosten tragen zu müssen. Hinzu kommen das breiter diversifizierte Geschäftsmodell und eine im Vergleich zu Nintendo moderatere Bewertung.

Während Take-Two unter dem Druck steht, eine gigantische Erfolgsgeschichte abzuliefern, könnte Sony im Hintergrund mitverdienen – und Anlegern damit vorerst das ausgewogenere Chance-Risiko-Verhältnis bieten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran

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