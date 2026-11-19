DATRON stärkt Vorstand: Thorsten Rechner wird Finanzchef
DATRON stellt die Weichen für weiteres Wachstum: Thorsten Rechner übernimmt zum 1. Januar 2027 das Finanzressort und erweitert den Vorstand auf drei Mitglieder.
- Der Aufsichtsrat der DATRON AG bestellt Thorsten Rechner zum 1. Januar 2027 zum Finanzvorstand (CFO).
- Rechner wird für fünf Jahre berufen und bringt langjährige Erfahrung in Finanzen, Controlling und Unternehmenssteuerung mit.
- Sein neues Ressort umfasst Finanzen, Controlling, Recht, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung.
- Der Vorstand wächst auf drei Mitglieder: Michael Daniel verantwortet als CEO Strategie und operative Entwicklung, Jonas Gillmann als CTO Technik und Operations, Rechner die Finanzfunktionen.
- Mit der neuen Struktur will DATRON Investitionen, Digitalisierungsprojekte und internationale Wachstumsinitiativen gezielter vorantreiben.
- DATRON erzielte 2025 rund 60 Millionen Euro Umsatz und ein operatives EBIT von etwa 3,1 Millionen Euro; das Unternehmen beschäftigt rund 320 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 18.02.2027.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
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