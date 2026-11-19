audius bleibt auf Wachstumskurs: 9-Monats-Leistung +20,1 %, EBITDA +5,2 %
Mehr Leistung, mehr Aufträge – doch beim Ergebnis bleibt die Dynamik verhalten. audius setzt auf eine eigene KI-Plattform und hält an den Jahreszielen fest.
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- Die Gesamtleistung stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 20,1 % auf 89,2 Mio. Euro; im dritten Quartal betrug das Wachstum 14,6 % auf 30,7 Mio. Euro.
- Das Neunmonats-EBITDA erhöhte sich um 5,2 % auf 5,7 Mio. Euro; im dritten Quartal lag es mit 2,4 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 2,6 Mio. Euro.
- Der Auftragsbestand wuchs zum 30. September 2026 auf 102,6 Mio. Euro, gegenüber 81,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Software/Cloud setzte das Wachstum fort und glich Rückgänge im IT-Service aus; das Q3-Wachstum war zugleich stark durch Akquisitionen geprägt.
- audius baut eine souveräne IT-Plattform für den deutschen Markt aus. Die eigene AI.Workspace-Plattform ist seit Oktober in Betrieb; die bisherigen Investitionen dafür übersteigen 2,5 Mio. Euro.
- Die Jahresziele wurden bestätigt: rund 120 Mio. Euro Gesamtleistung und 8 bis 9 Mio. Euro EBITDA, wobei das Ergebnis voraussichtlich am unteren Rand der Spanne liegt.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum 2026, bei audius ist am 23.11.2026.
Der Kurs von audius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.
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