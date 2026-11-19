Das Rezept gleicht einer Hantel. Auf der einen Seite stehen konjunktursensible Sektoren wie Rohstoffe, Technologie, Bau und Banken, auf der anderen defensive Werte aus Basiskonsum und Versorgung, in denen viele Anleger kaum investiert sind.

Die Sorge um einen langsameren Ausbau der künstlichen Intelligenz, politische Risiken und der Iran-Krieg haben an Europas Aktienmärkten zuletzt für kräftige Umschichtungen zwischen den Branchen gesorgt. Die Strategen der Deutschen Bank um Maximilian Uleer bleiben gelassen. Weil sich das Umfeld vor allem in der Industrie aufhellt, sehen sie darin Einstiegschancen und stellen ihre Branchenauswahl für den Jahresendspurt neu auf.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neu auf der Favoritenliste ist die Technologie. Hardwaretitel seien deutlich billiger geworden, obwohl das Geschäft besser laufe. Sowohl die erwarteten Investitionen der großen Cloudkonzerne als auch die Gewinnschätzungen für Hardware im Jahr 2027 liegen inzwischen rund 30 Prozent höher. Seit der Hochstufung hat der Bereich schon 4 Prozent zugelegt, Luft nach oben sehen die Experten dennoch.

Zurück in der Gunst sind Rohstoffwerte. Erst im Juli hatte die Bank den Sektor auf Neutral gesenkt, seither blieb er klar hinter dem Stoxx 600 zurück. Inzwischen seien die Bewertungen wieder moderat, zudem gelten November bis Januar als starke Monate. Ihre Kupferprognose zum Jahresende hoben die Strategen von 13.600 auf 15.000 an. Für die Branche ergäbe sich daraus ein weiteres Plus von 20 Prozent. Gefahr droht, falls die USA ihre Zölle nach Section 232 zurücknehmen.

Erstaunlich lief es zuletzt für die Konsumgüterhersteller. Noch nie zuvor kletterte der Sektor in einem Monat um mehr als 10 Prozent, während gleichzeitig auch der Gesamtmarkt stieg. Günstig ist er trotzdem noch. Banken profitieren laut Deutscher Bank von robustem Wachstum und hohen Zinsen, ihre Gewinne steigen zweistellig.

Fazit

Unterm Strich setzen die Strategen der Deutschen Bank nicht alles auf eine Karte. Sie verbinden die Chancen einer anziehenden Industriekonjunktur mit defensiven Werten, die viele Anleger noch unterschätzen. Ganz ohne Risiko ist der Ansatz aber nicht: Bei den Versorgern sehen die Experten nach der starken Rally inzwischen wachsende Gefahren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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