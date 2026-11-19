Börsenstart USA - 19.11. - US Tech 100 stark +1,87 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der wO USA Ind. 30 bewegt sich bei 50.238,84 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +8,45 %, Intel +8,32 %, Micron Technology +6,57 %, SanDisk Corporation +6,41 %, Palantir +5,45 %
Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -12,84 %, Take-Two Interactive Software -3,78 %, Nike (B) -3,19 %, Unitedhealth Group -2,29 %, Palo Alto Networks -1,55 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:24) bei 27.604,88 PKT und steigt um +1,87 %.
Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) ADR +11,35 %, Seagate Technology Holdings +8,64 %, CoreWeave Registered (A) +8,45 %, Intel +8,32 %, Western Digital +8,17 %
Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -3,78 %, PepsiCo -2,74 %, Xcel Energy -2,69 %, Coca-Cola Europacific Partners -2,68 %, Thomson Reuters -2,38 %
Der wO USA All Ind. 500 steht bei 7.380,31 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
Top-Werte: Hyperliquid Strategies +11,89 %, Coherent +11,64 %, Rubrik Registered (A) +8,93 %, Everpure Registered (A) +8,73 %, CoreWeave Registered (A) +8,45 %
Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -12,84 %, Pershing Square -7,50 %, UGI -7,37 %, Campbell Soup -5,84 %, Clearway Energy Registered (C) -4,24 %
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