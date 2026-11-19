Evonik Industries: Kurssturz nach Ende der BASF-Übernahmebemühungen
Unter Druck
Die Aktie von Evonik Industries bricht um 16,40 % ein und notiert bei 18,150 Euro.
BASF beendet die Bemühungen um eine Übernahme von Evonik Industries und löst damit einen Kurssturz beim Spezialchemiekonzern aus. Als einen Grund nennt BASF die Ablehnung zweier unverbindlicher Barangebote durch Evonik. Auch Lanxess, Clariant und Wacker Chemie geben nach, allerdings deutlich weniger stark.
Evonik Industries aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.11.2026
Obwohl die Evonik Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,03 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um +2,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,89 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evonik Industries +61,38 % gewonnen.
Während Evonik Industries deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,46 %.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Clariant notiert im Minus, mit -1,63 %. Lanxess notiert im Minus, mit -3,43 %. Wacker Chemie verliert -0,06 %
Informationen zur Evonik Industries Aktie
Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.
Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,43 Mrd.EUR € wert.
Die Aktie von Evonik Industries erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,65 %, über 10 Jahre bei -1,62 %.
Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,92 %
|1 Monat
|+0,89 %
|3 Monate
|+19,03 %
|1 Jahr
|+64,84 %
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Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.