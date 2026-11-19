Obwohl die Evonik Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,03 %.

BASF beendet die Bemühungen um eine Übernahme von Evonik Industries und löst damit einen Kurssturz beim Spezialchemiekonzern aus. Als einen Grund nennt BASF die Ablehnung zweier unverbindlicher Barangebote durch Evonik. Auch Lanxess, Clariant und Wacker Chemie geben nach, allerdings deutlich weniger stark.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um +2,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,89 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evonik Industries +61,38 % gewonnen.

Während Evonik Industries deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,46 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Clariant notiert im Minus, mit -1,63 %. Lanxess notiert im Minus, mit -3,43 %. Wacker Chemie verliert -0,06 %

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,43 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Evonik Industries erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,65 %, über 10 Jahre bei -1,62 %.

Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,92 % 1 Monat +0,89 % 3 Monate +19,03 % 1 Jahr +64,84 %

Stand: 19.11.2026, 16:00 Uhr

Evonik bricht ein - BASF saht Übernahme ab

Die Aktien von Evonik sind am Donnerstag nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF eingebrochen. Am Nachmittag fielen die Papiere des Spezialchemiekonzerns um bis zu 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt notierten …

BASF: Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik

Die BASF stellt ihre Bemühungen um eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik ein. Der Dax -Konzern in Ludwigshafen begründete dies unter anderem damit, dass zuvor zwei unverbindliche Barangebote von Evonik-Seite abgelehnt worden seien. …

Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik

Der Chemiekonzern BASF stellt seine Bemühungen um eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik ein. Das teilte der Dax -Konzern in Ludwigshafen mit./hus/DP/jha

Lohnt sich ein Investment in die Evonik Industries Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evonik Industries Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evonik Industries Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.