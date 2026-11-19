AMPERA und Berto planen Zusammenschluss: Energietechnik im Aufwind
AMPERA nimmt Kurs auf die Nasdaq: Der vereinbarte Zusammenschluss mit Berto bewertet den Entwickler modularer Stromsysteme vor Kapitalzufuhr mit rund 900 Millionen US-Dollar.
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- AMPERA und die börsennotierte Akquisitionsgesellschaft Berto haben einen verbindlichen Unternehmenszusammenschluss vereinbart; AMPERA wird dabei vor Kapitalzufuhr mit rund 900 Millionen US-Dollar bewertet.
- Die Transaktion könnte bis zu rund 357 Millionen US-Dollar brutto einbringen: etwa 30 Millionen aus einer PIPE-Finanzierung, 10 Millionen aus weiteren Finanzierungszusagen und 317 Millionen vom Berto-Treuhandkonto – sofern keine Berto-Aktionäre ihre Aktien zurückgeben.
- Zusätzlich sprechen die Unternehmen über weitere 50 bis 100 Millionen US-Dollar PIPE-Kapital; dafür gibt es noch keine verbindlichen Verträge. Bereits beteiligte Investoren stammen unter anderem aus KI-Rechenzentren, Quantencomputing, Verteidigung, maritimer Wirtschaft und Industrie.
- AMPERA entwickelt modulare Stromversorgungssysteme für Rechenzentren, Verteidigung, Industrie und maritime Anwendungen. PowerNOW soll kurzfristig Stromerzeugung und Wärmerückgewinnung ermöglichen; NuclearNEXT verfolgt die längerfristige Entwicklung fortschrittlicher Kernenergie.
- Das erste Erdgas-System AMP-G7.5 soll 7,5 MW leisten und im vierten Quartal 2027 in die kommerzielle Produktion gehen. Weitere geplante PowerNOW-Systeme reichen bis zu 45 MW; der Thorium-Reaktor AMP-N15 ist mit 15 MW und bis zu 30 Jahren ohne regelmäßiges Nachladen vorgesehen.
- Der Abschluss wird für das erste Quartal 2027 angestrebt und setzt unter anderem Aktionärszustimmungen sowie behördliche Genehmigungen voraus. Danach soll das Unternehmen vorbehaltlich der Nasdaq-Genehmigung als „AMPERA, Inc.“ unter dem Kürzel „AMPR“ notiert werden; die Erlöse sollen Plattformentwicklung und Produktionsanlauf finanzieren.
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