-1,02 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,92 % 1 Monat -11,27 % 3 Monate -14,62 % 1 Jahr -9,37 %

Deutlicher Rückgang beim Goldpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 3.687,28. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 4.068,29USD. Heute notiert Gold bei 3.687,28USD. Ihr Einsatz wäre nun 9.063,46USD wert – ein Zuwachs von -9,37 %.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.