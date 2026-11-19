Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 19.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,64 %
Performance 1M: -5,21 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: -25,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +17,23 %
Tagesperformance: +3,31 %
Performance 1M: +3,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: -22,32 %
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: -5,75 %
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: +0,77 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: +23,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -12,26 %