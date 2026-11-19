🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen OHB-Kurs und einen möglichen Rückgang unter 160 Euro. Der ESA-Auftrag über 102 Mio. Euro zur Weltraummüllbeseitigung bringt bislang kaum Kursimpulse. Diskutiert werden Risiken der Clear-Space-Kooperation sowie mögliche Milliardenaufträge durch SATCOMBw 4. Die Quartalszahlen werden unterschiedlich bewertet; positiv hervorgehoben werden die höhere Eigenkapitalquote und die Wachstumsperspektiven.