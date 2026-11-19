Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.11.2026
Top & Flop
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Adyen
Tagesperformance: -5,13 %
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 1
Performance 1M: -13,43 %
Performance 1M: -13,43 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 2
Performance 1M: -1,38 %
Performance 1M: -1,38 %
SAP
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 3
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 4
Performance 1M: -10,33 %
Performance 1M: -10,33 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 5
Performance 1M: +16,15 %
Performance 1M: +16,15 %
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