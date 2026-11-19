🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den anhaltenden Kursrückgang und die Frage, ob die Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials zu niedrig ist. Im Fokus stehen der auf 78,0 Mrd. Euro gesunkene Auftragsbestand nach der F126-Stornierung, mögliche Umsatzeinbußen 2026 und der auf 2027 verschobene Arminius-Auftrag. Für eine Erholung halten viele den Nachweis solider Profitabilität und steigenden Free Cashflow für entscheidend; Arminius gilt als möglicher Kurstreiber.