Extreme Ausschläge im DAX: Gewinner und Verlierer am 19.11.2026
Top & Flop
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 2
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
Fresenius
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 3
Performance 1M: +16,66 %
Performance 1M: +16,66 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 4
Performance 1M: -31,98 %
Performance 1M: -31,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den anhaltenden Kursrückgang und die Frage, ob die Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials zu niedrig ist. Im Fokus stehen der auf 78,0 Mrd. Euro gesunkene Auftragsbestand nach der F126-Stornierung, mögliche Umsatzeinbußen 2026 und der auf 2027 verschobene Arminius-Auftrag. Für eine Erholung halten viele den Nachweis solider Profitabilität und steigenden Free Cashflow für entscheidend; Arminius gilt als möglicher Kurstreiber.
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +9,11 %
Performance 1M: +9,11 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 58,10%
|PUT: 41,90%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 16,19 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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