Nachdem die harmonisierte Inflationsrate in Deutschland im Oktober auf 2,9 Prozent zurückgegangen war, dürfte sie nach dem Jahreswechsel wieder kräftig anziehen, warnen die Währungshüter. Verantwortlich seien unter anderem auslaufende staatliche Entlastungen, höhere Abgaben und steigende Gastarife. Allein das Ende des Tankrabatts und verschiedene staatliche Maßnahmen könnten die Inflationsrate zusammen um etwa 0,5 Prozentpunkte erhöhen.

Die Hoffnung auf ein Ende der Teuerungswelle bekommt einen neuen Dämpfer. Die Deutsche Bundesbank warnt in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht vor einem kräftigen Inflationsanstieg Anfang 2027. Auch führende Wirtschaftsforscher erwarten, dass die Preise im kommenden Jahr stärker steigen als 2026. Für Millionen Verbraucher bedeutet das erneut höhere Lebenshaltungskosten. Und das, obwohl die Bundesregierung gerade erst zusätzliche Entlastungen beschlossen hat.

Dabei ist die Bundesbank nicht allein. Die fünf Wirtschaftsweisen gehen in ihrem Jahresgutachten für 2027 ebenfalls von einer Inflationsrate von 3,3 Prozent, nach 2,8 Prozent im laufenden Jahr. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute kommen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose auf 3,2 Prozent. Die Bundesregierung erwartet ebenfalls einen anhaltend hohen Preisdruck. Damit zeichnet sich eine Entwicklung ab, die viele Haushalte besonders hart treffen könnte. Gerade jetzt, wo wir auf eine sinkende Inflation gehofft haben, droht eine neue Beschleunigung.

Besonders problematisch sind die anhaltend hohen Energiekosten infolge der militärischen Konflikte im Nahen Osten. Die Gaspreise werden den Erwartungen zufolge zum Jahresbeginn merklich steigen. Zugleich könnten Unternehmen die gestiegenen Energie- und Produktionskosten zunehmend an ihre Kunden weitergeben. Bislang sind solche indirekten Effekte auf breiter Front noch kaum zu erkennen. Allerdings sind die Einfuhrpreise vieler Konsumgüter bereits deutlich gestiegen. Das erhöht das Risiko, dass sich die Teuerung allmählich auf weitere Waren und Dienstleistungen ausbreitet.

Auch Lebensmittel könnten wieder stärker betroffen sein. Neben höheren Transport- und Produktionskosten kommen hier Spätfolgen der Hitze und Trockenheit des vergangenen Sommers zum Tragen. Gestiegene Erzeugerpreise bei pflanzlichen Produkten liefern erste Hinweise. Hinzu kommen Belastungen durch staatliche Maßnahmen. Vor allem höhere gesetzliche Zuzahlungen im Gesundheitswesen sowie steigende Tabak- und Alkoholsteuern dürften die Verbraucher treffen. Allein die höheren Zuzahlungen, insbesondere für Arzneimittel und Gesundheitsleistungen, könnten die Inflationsrate laut Bundesbank für ein Jahr um rund 0,2 Prozentpunkte erhöhen.

Allerdings versucht die Bundesregierung auch etwas gegenzusteuern. Am 18. November verständigte sich die schwarz-rote Koalition auf einen Spritpreisdeckel, der Anfang Januar 2027 den auslaufenden Tankrabatt ablösen soll. Der neue Mechanismus unterscheidet sich von der bisherigen Entlastung. Während der Tankrabatt die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend senkt, soll der Preisdeckel überhöhte Aufschläge der Mineralölwirtschaft verhindern. Die zulässigen Höchstpreise sollen anhand einer Formel ermittelt werden, die sich an den internationalen Marktpreisen orientiert. Zunächst ist der Preisdeckel auf drei Monate begrenzt.

Ob Autofahrer damit tatsächlich günstiger tanken können, ist allerdings offen. Steigende Rohölpreise können auch bei einer staatlichen Obergrenze zu höheren Tankstellenpreisen führen. Eine vollständige Kompensation des auslaufenden Tankrabatts ist daher keineswegs garantiert. Zudem stehen die endgültigen gesetzlichen Regelungen noch aus.

Eine weitere Gegenmaßnahme betrifft die Stromrechnung. Ab Januar 2027 will die Bundesregierung die Stromsteuer für private Haushalte von derzeit 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde reduzieren. Die Senkung soll zunächst bis Ende 2027 gelten. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox könnte ein Dreipersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden dadurch rund 93 Euro im Jahr sparen. Ein Singlehaushalt mit 1.500 Kilowattstunden käme auf eine Entlastung von etwa 36 Euro. Das ist eine spürbare Verbesserung, allerdings kein vollständiger Ausgleich für die erwarteten Preissteigerungen. Hinzu kommt, dass die Entlastung zunächst nur für ein Jahr finanziert ist.

Wie viel Geld die Inflation 2027 kosten könnte

Welche Dimension die neue Teuerungswelle erreichen könnte, verdeutlicht eine einfache Modellrechnung. Ein Haushalt, der bislang monatlich 2.500 Euro für seinen Lebensunterhalt ausgibt, müsste bei einem pauschalen Preisanstieg von 3,3 Prozent für denselben Warenkorb rechnerisch 82,50 Euro mehr im Monat aufbringen. Auf ein Jahr hochgerechnet wären das 990 Euro. Bei monatlichen Ausgaben von 3.500 Euro entspräche derselbe Preisanstieg bereits 1.386 Euro jährlich. Damit sind die versprochenen Entlastungen komplett aufgebraucht.

Fazit: Die nächste Belastungsprobe für Verbraucher

Die Aussichten für 2027 bleiben schwierig. Bundesbank, Wirtschaftsweise und führende Forschungsinstitute erwarten übereinstimmend, dass sich die Inflation zunächst wieder beschleunigt. Besonders die Energie- und Folgekosten dürften die Haushaltsbudgets belasten. Die neuen Entlastungen der Bundesregierung könnten den Anstieg etwas abfedern. Ob sie das komplett können, ist aber offen.

Immerhin rechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute für 2028 wieder mit einer Inflationsrate von zwei Prozent. Für die Verbraucher bedeutet das jedoch keine Rückkehr zu früheren Preisen, sondern lediglich, dass die Preise ab da langsamer steigen. Die bis dahin aufgelaufenen Preissteigerungen bleiben bestehen.

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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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