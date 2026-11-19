Auf Sicht von drei Monaten bleibt Insmed trotz des heutigen Kurssprungs mit -1,25 % im Minus.

Der Handelsumsatz bei Insmed erreicht bereits das 12,3-Fache des gesamten Vortags. Dabei notiert die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 1,03 % im Minus, bevor sie deutlich ins Plus dreht. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -25,70 % verloren.

Während Insmed heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,34 %. Damit gehört Insmed heute zu den auffälligeren Werten.

Die Aktie von Insmed erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 68,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,63 %, über 10 Jahre bei 23,13 %.

Informationen zur Insmed Aktie

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf seltene und schwere Lungenerkrankungen. Hauptprodukt ist Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Marktstellung: Nischenanbieter im Orphan-Drug-Segment. Wichtige Konkurrenten: u.a. Johnson & Johnson, Novartis, GSK im Atemwegsbereich. USP: Spezialisierung auf seltene pulmonale Indikationen und inhalative Formulierungen.

Es gibt 219 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,40 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,26 %.

Insmed Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,55 % 1 Monat +27,18 % 3 Monate -1,25 % 1 Jahr -37,02 %

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Stand: 19.11.2026, 17:00 Uhr

Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.