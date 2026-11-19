Nach dem starken Anstieg auf Wochensicht fällt SELLAS Life Sciences um 17,13 Prozent auf 13,550 Euro. Trotz des Rückschlags bleibt ein Wochenplus von 85,59 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie des auf Krebsimmuntherapien spezialisierten Unternehmens 397,33 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Einbruch ist nicht erkennbar.

Am 19.11.2026 stehen kräftige Kursverluste einzelner Aktien deutlichen Gewinnen bei anderen Titeln gegenüber. Der wO USA Ind. 30 verliert 1,06 Prozent, während der US Tech 100 mit einem Plus von 0,02 Prozent nahezu unverändert bleibt. In Deutschland geben der DAX um 0,77 Prozent und der TecDAX um 0,42 Prozent nach. Die Aussicht auf den Börsengang von Anthropic stützt die Stimmung im Technologiesektor, trägt aber nicht alle Aktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum ist die Stimmung gespalten. Deutlicher Frust über den Kursrückgang trifft auf langfristigen Optimismus. Diskutiert werden eine Aktienplatzierung, mögliche offene Leerverkaufspositionen und Übernahmehoffnungen. Diese Überlegungen bleiben Spekulationen der Teilnehmer. Auch mögliche zusätzliche Einsatzgebiete der Krebstherapie Galinpepimut-S beschäftigen die Anleger.

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SELLAS Life Sciences Group: 13,550€ (-17,13 %)

AMD: Deutlicher Verlust trotz freundlicher Tech-Stimmung

AMD verliert 7,24 Prozent auf 444,88 Euro und bewegt sich damit gegen die durch Anthropic gestützte Technologiestimmung. Auf Wochensicht beträgt das Minus 5,87 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt der Chiphersteller mit 162,16 Prozent deutlich im Plus.

In der Diskussion bei wallstreetONLINE überwiegt Ratlosigkeit über den Einbruch. Ein Teilnehmer verweist knapp auf einen angeblichen Shortbericht eines Hedgefonds. Bestätigte Einzelheiten dazu gibt es nicht; ein konkreter Auslöser lässt sich daraus nicht ableiten.

Advanced Micro Devices: 444,88€ (-7,24 %)

UnitedHealth: Washington sorgt für Verunsicherung

Politischer Druck aus Washington belastet UnitedHealth. Die Aktie des Krankenversicherungs- und Gesundheitskonzerns sinkt um 5,22 Prozent auf 301,50 Euro. Damit summiert sich das Wochenminus auf 14,39 Prozent, der Monatsverlust beträgt 13,05 Prozent.

Im Forum stehen geplante strengere Regeln für Erstattungen im Rahmen von Medicare Advantage im Mittelpunkt. Mehrere Teilnehmer betonen den Entwurfscharakter der Pläne und halten die Kursreaktion für überzogen. Sie verweisen auf mögliche Stellungnahmen und rechtliche Schritte. Daneben zeigen sich Verunsicherung und Diskussionen über charttechnische Unterstützungen.

Unitedhealth Group: 301,50€ (-5,22 %)

Nike: Zweifel an der Trendwende wachsen

Die Geduld mit Nikes Erholung ist ein zentrales Thema im wallstreetONLINE-Forum. Langfristiger Optimismus und Hinweise auf die Dividende treffen auf scharfe Kritik am Management. Ein Beitrag thematisiert zudem einen schwachen Ausblick für das Geschäftsjahr 2028 mit sinkenden Umsätzen und Margendruck. Diese Einschätzung ist Teil der Forendiskussion.

Die B-Aktie verliert heute 4,37 Prozent auf 31,59 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 6,44 Prozent, seit Jahresbeginn 40,76 Prozent. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht eindeutig erkennbar.

Nike (B): 31,59€ (-4,37 %)

Adyen: Verluste weiten sich aus

Bei Adyen setzt sich die Schwäche fort. Der Zahlungsdienstleister verliert 4,14 Prozent auf 803,00 Euro. Auf Monatssicht steht ein Rückgang von 14,76 Prozent, seit Jahresbeginn beträgt das Minus 41,85 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Adyen: 803,00€ (-4,14 %)

Palo Alto Networks: Kursminus trifft auf Forumsoptimismus

Optimistische Erwartungen prägen die Diskussion zu Palo Alto Networks. Im Forum verweisen Teilnehmer auf die jüngsten Geschäftszahlen, eine angehobene Prognose und eine vereinbarte Übernahme des KI-Start-ups Applied Compute. Einige setzen auf eine wachsende Bedeutung der Cybersicherheit durch KI und erwarten neue Höchstkurse.

Der heutige Kursverlauf steht dazu im Kontrast: Die Aktie fällt um 3,90 Prozent auf 323,83 Euro. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Plus von 9,70 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt der Titel 107,21 Prozent. Ein konkreter Auslöser für den Tagesverlust ist nicht erkennbar.

Palo Alto Networks: 323,83€ (-3,90 %)

Verbio: Energiepolitik bestimmt die Debatte

Verbio gibt um weitere 3,76 Prozent auf 21,750 Euro nach. Der Biokraftstoffhersteller verliert damit auf Wochensicht 17,61 Prozent und auf Monatssicht 25,80 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 3,12 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Tagesverlust ist nicht erkennbar.

Die Forendebatte konzentriert sich auf Energiepolitik, Stromsteuer und die Finanzierung über das EEG-Konto. Auf die Sorge vor möglichen Förderkürzungen für Verbio folgt der Einwand anderer Teilnehmer, dass das Unternehmen keine Verbindung zum EEG hat. Zudem wird über die Bedeutung heimischer Energiequellen diskutiert.

Verbio: 21,750€ (-3,76 %)

Rheinmetall: Auftragsbestand und Profitabilität im Fokus

Bei Rheinmetall dreht sich die intensive Forendiskussion um die Qualität des Auftragsbestands. Teilnehmer unterscheiden zwischen fest verbuchten Aufträgen und möglichen künftigen Projekten. Im Mittelpunkt stehen F126 und Arminius sowie die Frage, wie Stornierungen oder Verschiebungen Umsatz, Profitabilität und freien Cashflow beeinflussen können.

Während einige auf eine spätere Anerkennung der Geschäftszahlen durch den Markt setzen, verlangen andere zunächst belastbare Gewinn- und Mittelzuflussnachweise. Die Aktie verliert heute 2,64 Prozent auf 724,55 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 31,98 Prozent, seit Jahresbeginn 52,59 Prozent. Ein neuer konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Rheinmetall: 724,55€ (-2,64 %)

PDD Holdings: Zweistelliges Plus

Mit einem Sprung um 12,06 Prozent auf 79,00 Euro zählt die PDD-ADR zu den auffälligen Gewinnern. Der chinesische E-Commerce-Konzern gewinnt auf Wochensicht 10,66 Prozent und auf Monatssicht 9,43 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Minus von 18,24 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

PDD Holdings Incorporation (A) (A) ADR: 79,00€ (+12,06 %)

Western Digital: Kräftiger Anstieg beim Festplattenhersteller

Western Digital steigt um 7,17 Prozent auf 280,68 Euro. Der Festplattenhersteller baut damit sein Jahresplus auf 88,79 Prozent aus. Auf Monatssicht liegt die Aktie trotz des Tagesgewinns noch 6,92 Prozent im Minus. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Western Digital: 280,68€ (+7,17 %)

Seagate: Jahresplus bleibt dreistellig

Auch der Speicheranbieter Seagate legt deutlich zu: Die Aktie gewinnt 6,51 Prozent auf 499,00 Euro. Damit steht auf Wochensicht ein Plus von 6,04 Prozent. Der Monatsverlust von 9,27 Prozent bleibt jedoch bestehen. Seit Jahresbeginn gewinnt Seagate 112,84 Prozent. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Tagesanstieg gibt es nicht.

Seagate Technology Holdings: 499,00€ (+6,51 %)

Axon Enterprise: Deutliches Plus nach schwachem Monat

Der Tagesgewinn von Axon Enterprise begrenzt die jüngsten Verluste. Der Anbieter von TASER-Geräten, Körperkameras und Software zur Beweissicherung steigt um 5,97 Prozent auf 290,10 Euro. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 17,53 Prozent, seit Jahresbeginn von 40,11 Prozent. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Axon Enterprise: 290,10€ (+5,97 %)

OHB: Kursgewinn bei weiter negativem Wochensaldo

OHB gewinnt 5,64 Prozent auf 179,80 Euro. Der Raumfahrtkonzern liegt damit seit Jahresbeginn 60,13 Prozent im Plus. Auf Wochensicht bleibt allerdings ein Verlust von 12,38 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Im Forum richtet ein geteilter Link die Aufmerksamkeit auf die Bundeswehr-Beschaffung von Frühwarnsatelliten zur Erkennung ballistischer Raketen. Ein konkreter Auftrag für OHB lässt sich daraus nicht ableiten.

OHB: 179,80€ (+5,64 %)

Intel: Erholung bleibt hinter Monatsverlust zurück

Intel legt im freundlicheren Technologieumfeld um 5,59 Prozent auf 52,23 Euro zu. Die Aussicht auf den Anthropic-Börsengang stützt die Stimmung im Sektor. Eine konkrete neue Unternehmensmeldung als Auslöser für Intels Anstieg ist nicht erkennbar.

Der Tagesgewinn ändert wenig am schwachen Monatsbild: Über diesen Zeitraum verliert die Aktie 34,69 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Plus von 68,95 Prozent.

Intel: 52,23€ (+5,59 %)

Astera Labs: Wochenplus wächst

Bei Astera Labs steigt der Kurs um 4,96 Prozent auf 206,50 Euro. Der Spezialist für Verbindungslösungen in Rechenzentren gewinnt damit auf Wochensicht 5,75 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 16,24 Prozent, während das Jahresplus 48,94 Prozent beträgt. Konkrete Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Astera Labs: 206,50€ (+4,96 %)

Fazit

Die Kursausschläge zeigen ein uneinheitliches Bild. PDD und die Speicherhersteller legen deutlich zu, während SELLAS trotz hoher längerfristiger Gewinne stark nachgibt. Bei mehreren Tagesgewinnern bleiben auf Monatssicht erhebliche Verluste bestehen.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.