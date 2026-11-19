Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.678,54USD pro Feinunze und notiert damit -1,26 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 44,69USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,66USD und verzeichnet ein Plus von +1,34 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,48USD und verzeichnet ein Plus von +1,76 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 922,49 USD -3,33 % Platin 1.364,17 USD -0,65 % Aluminium 2.939,89 USD +3,26 % Erdgas 3,316 USD -2,61 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -3,33 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.11.26, 17:29 Uhr.