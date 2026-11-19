Trotz dieser erfolgreichen Platzierung an der Börse, brauen sich zahlreiche Gewitterwolken am Aktienhimmel zusammen, die sich bereits in rasanten Kursstürzen ausgeladen haben. Nvidia ist dafür das beste Beispiel.

Die Aktie wird nach dem erfolgreichen Börsengang (IPO), bei dem das Unternehmen 107,3 Milliarden US-Dollar einnahm, unter dem Kürzel "ANT" gehandelt. Das Unternehmen des KI-Chatbots Claude verkaufte am Mittwoch 980 Millionen Aktien zu je 83 US-Dollar und steigerten damit das Volumen und den Preis ihres Angebots. Zusätzlich erfolgte eine separate Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dezeit ist das Unternehmen durch den bis jetzt historischen Crash der Anteile attraktiv und so niedrig bewertet wie lange nicht. Das hat natürlich seine Gründe: Die Spionage-Affäre hat den Abverkauf des Chipdesigners noch potenziert.

Die Ursachen für einen allgemeinen Crash am Aktienmarkt sind vielfältig. Begonnen hat der Abverkauf nach den Midterms in den USA am 05. November. Allgemeinhin performt der marktbreite Index schwächer in Jahren, wenn die Partei des Präsidenten ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus verliert.

Verlor eine Partei die Kontrolle über die sogenannte politische Dreifachmehrheit, also die Präsidentschaft sowie die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat, fiel die durchschnittliche Marktrendite in den sechs Monaten nach der Wahl mit 10,4 Prozent deutlich geringer aus als in Szenarien, in denen eine Partei die Kontrolle gewann oder der Kongress politisch geteilt blieb (16,1 Prozent).

dpatopbilder - 19.11.2026, USA, New York: Das Anthropic-Logo ist im Rahmen des Börsengangs von Anthropic in New York auf dem Nasdaq MarketSite-Turm zu sehen. Foto: Andres Kudacki/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (dpatopbilder,Allgemeine Nachrichten,New York,Finanzen)

Der Sieg der Demokraten ist aber noch mit anderen Erwartungen verbunden: In den USA wird der Bau von Rechenzentren von großen Teilen der Bevölkerung kritisch beobachtet. Die Demokraten gelten hier als weniger KI-freundlich.

Alexandria Ocasio-Cortez aus New York bespielsweise fordert einen Baustopp für neue KI-Rechenzentren bis verbindliche Umwelt- und KI-Regeln gelten.

Der Kapitalmarkt hat diese Bedenken ernst genommen und die Hersteller von Halbleitern auf Talfahrt geschickt. Auch Techaktien befinden sich en gros in einem Bärenmarkt, auch die ehemaligen Magnificent Seven mussten teilweise Federn lassen.

Fed will höhere Zinsen

Dazu kommt die restriktive Zinspolitik der Federal Reserve (Fed). Dadurch werden die Finanzierungskosten für den KI-Boom teurer.

Bei der nächsten Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember dürften die Zinsen erneut angehoben werden. Nach den aktuellen Markterwartungen gilt ein Zinsschritt um 25 Basispunkte inzwischen als nahezu sicher, der Markt gibt hier eine Wahrscheinlickeit von 90 Prozent, die er einpreist.

Damit würde die Zielspanne des Leitzinses von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,00 bis 4,25 Prozent steigen. Das hat wiederum Folgen für die Gesamtwirtschaft.

19.11.2026, USA, New York: Ein Monitor an der Außenfassade des Nasdaq MarketSite zeigt Informationen zum Börsengang von Anthropic an. Foto: Seth Wenig/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (BIZ,TEC,Allgemeine Nachrichten,New York,Unternehmen)

Und jetzt kommt Anthropic

2.800 Mitarbeiter von Anthropic sind Neu-Millionäre durch den IPO geworden.

Die Sorgen am Markt aber über die Finanzierbarkeit des KI-Booms sind so rasant gewachsen, wie die Kurse in dieser Woche gefallen sind.

Denn jetzt operiert ein KI-Unternehmen nicht mehr im Schatten: Die Kosten und die Finanzierungen müssen offenelegt werden. Aus den eingereichten Börsenpapieren erschrecken bereits zwei Zahlen: 693 Millionen US-Dollar operativer Verlust im ersten Halbjahr 2026; mehr als 600 Milliarden US-Dollar an zugesagten Ausgaben für Cloud- und Rechenkapazitäten über mehrere Jahre.

Was passiert wenn Anthropic operativ enttäuscht? Microsoft, Amazon, Alphabet und Nvidia werden für ihre hohen KI-Ausgaben weiter abgestraft werden. Auch die Halbleiter-Gewinner aus diesem Jahr werden ihre Rekordbewertungen mutmaßlich nie, oder nicht so schnell wieder einstellen können.

Mit Anthropic könnte jetzt der Anfang vom Ende der KI-basierten Begeisterung an den Kapitalmärkten eingeläutet worden sein und damit Folgen zeitigen, die weit über die Börsen dieser Welt hinausgehen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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