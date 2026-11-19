Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Steyr Motors über einen Zuwachs von +27,40 % freuen.

Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung bei Steyr Motors gibt es zunächst nicht. Trotz des deutlichen Tagesgewinns bleibt die Aktie auf Monatssicht mit 4,82 % im Minus. Auch seit Jahresbeginn steht ein Verlust von 4,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um -1,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Steyr Motors eine negative Entwicklung von -4,45 % erlebt.

Steyr Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,53 % 1 Monat -4,82 % 3 Monate +27,40 % 1 Jahr -15,79 %

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Stand: 19.11.2026, 17:51 Uhr

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 180,75 Mio. € wert.

Steyr Motors Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Steyr Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steyr Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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