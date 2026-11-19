Börsen unter Druck: Evonik bricht um 16 Prozent ein, MDAX rutscht ab
Der Börsen-Tag
Rote Vorzeichen an den Börsen: Der MDAX verliert am stärksten, Evonik bricht um fast 16 Prozent ein. Gegen den Trend glänzen Insmed mit einem Kurssprung und OHB mit deutlichen Gewinnen.
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Entwicklung der Indizes**Aktienmärkte im Minus: MDAX mit den größten Verlusten** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes zeigen sich heute durchweg schwächer. Unter den sechs betrachteten Börsenbarometern verzeichnet der MDAX die deutlichsten Einbußen. Der wO USA All Ind. 500 hält sich dagegen nahezu stabil. Der DAX verliert 0,93 Prozent und steht aktuell bei 25.499,41 Punkten. Noch stärker fällt der Rückgang beim MDAX aus, der um 1,14 Prozent auf 29.561,28 Punkte nachgibt. Vergleichsweise moderat sind die Abschläge beim SDAX und TecDAX: Der Nebenwerteindex sinkt um 0,53 Prozent auf 17.298,74 Punkte, während der Technologieindex 0,51 Prozent auf 3.931,62 Punkte einbüßt. Bei den US-Indizes ergibt sich ein uneinheitliches Bild hinsichtlich der Verlusthöhe. Der wO USA Ind. 30 notiert mit 49.782,05 Punkten um 0,85 Prozent niedriger und entwickelt sich damit etwas besser als der DAX. Der wO USA All Ind. 500 liegt hingegen nur knapp unter seinem Vortagesschluss: Mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 7.317,03 Punkte ist er der mit Abstand stabilste Index im Vergleich. Damit fallen die Verluste bei deutschen mittelgroßen Unternehmen am stärksten aus. Während auch DAX und wO USA Ind. 30 deutlich nachgeben, begrenzen SDAX und TecDAX ihre Abschläge auf rund ein halbes Prozent.
DAX: Deutsche Bank vorn, FMC am EndeBei den DAX-Werten legte die Deutsche Bank mit 0,67 Prozent am stärksten zu. Siemens gewann 0,55 Prozent, Siemens Energy 0,33 Prozent. Auf der Verliererseite stand Fresenius Medical Care mit einem Minus von 4,59 Prozent an letzter Stelle. SAP gab 3,29 Prozent nach, Rheinmetall 2,62 Prozent.
MDAX: AIXTRON gewinnt, Evonik verliert deutlichAIXTRON führte die MDAX-Gewinner mit einem Plus von 2,38 Prozent an. Elmos Semiconductor stieg um 2,24 Prozent, flatexDEGIRO um 2,06 Prozent. Den größten Rückgang verzeichnete Evonik Industries mit minus 15,98 Prozent. Lanxess verlor 4,46 Prozent, die AUTO1 Group 3,88 Prozent.
SDAX: OHB mit stärkstem PlusIm SDAX war OHB mit einem Zuwachs von 5,88 Prozent der Spitzenreiter. Secunet Security Networks legte 3,93 Prozent zu, CANCOM SE 3,22 Prozent. Am stärksten unter Druck stand Alzchem Group mit einem Minus von 6,13 Prozent. ASTA Energy Solutions verlor 4,68 Prozent, PNE 4,06 Prozent.
TecDAX: OHB vorn, Verbio schwächster WertAuch im TecDAX führte OHB die Gewinnerliste mit plus 5,88 Prozent an. PVA TePla stieg um 2,42 Prozent, AIXTRON um 2,38 Prozent. Verbio verzeichnete mit minus 3,74 Prozent den stärksten Rückgang. SAP gab 3,29 Prozent nach, Nemetschek 2,35 Prozent.
wO USA Ind. 30: Palo Alto Networks stark, SELLAS Life Sciences schwachPalo Alto Networks erzielte unter den Topwerten ein Plus von 5,98 Prozent. Intel gewann 4,50 Prozent, SanDisk Corporation 3,32 Prozent. Am Ende der Liste stand SELLAS Life Sciences Group mit einem Minus von 18,19 Prozent. Advanced Micro Devices verlor 6,29 Prozent, Unitedhealth Group 5,69 Prozent.
wO USA All Ind. 500: Insmed führt Gewinnerliste anInsmed legte mit 20,42 Prozent am stärksten zu. Everpure Registered (A) gewann 14,53 Prozent, Okta Registered (A) 9,17 Prozent. SELLAS Life Sciences Group war mit minus 18,19 Prozent auch hier der schwächste Wert. Pershing Square verlor 12,09 Prozent, UGI 8,24 Prozent.
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