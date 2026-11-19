Börsen unter Druck: Evonik bricht um 16 Prozent ein, MDAX rutscht ab Der Börsen-Tag 149 0 Kommentare

Rote Vorzeichen an den Börsen: Der MDAX verliert am stärksten, Evonik bricht um fast 16 Prozent ein. Gegen den Trend glänzen Insmed mit einem Kurssprung und OHB mit deutlichen Gewinnen.

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