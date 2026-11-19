Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,77778USD. Heute steht er bei 44,61USD. Das Investment wäre auf 18.002,6USD gewachsen – eine Steigerung von +80,03 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fallende Silberkurse und teils stärkere Verluste bei Silberminen. Diskutiert werden Einstiege bei 42 USD, eine mögliche Stabilisierung bei 39–40 USD und eine spätere Erholung auf 65 USD. Als Belastungen gelten schwächerer Industriebedarf und hohe Ölpreise für Minen. Ein Gold-Silber-Verhältnis über 100 wird als mögliches Szenario genannt. Ob Silberminen ihre Tiefs bereits erreicht haben, ist umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.