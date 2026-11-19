ALBIS Leasing schließt Kaufvertrag für Hamburger Zentrale
Zurück in eigener Hand: ALBIS Leasing kauft die Hamburger Unternehmenszentrale zurück. Für Erwerb und geplante Maßnahmen sind insgesamt 14 bis 15 Millionen Euro vorgesehen.
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- ALBIS Leasing AG hat am 19. November 2026 einen notariellen Kaufvertrag über ihre Unternehmenszentrale in der Ifflandstraße 4 in Hamburg abgeschlossen.
- Das Bürogebäude wird von der ALBIS-Gruppe selbst genutzt und teilweise untervermietet; 2004 wurde es im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Transaktion verkauft.
- Kaufpreis, Nebenkosten und geplante Maßnahmen ergeben voraussichtlich eine Gesamtinvestition von rund 14 bis 15 Mio. Euro.
- Die Gesamtinvestition entspricht etwa 27 % der Bilanzsumme der ALBIS Leasing AG beziehungsweise rund 6 % der Konzernbilanzsumme zum 31. Dezember 2025.
- Kauf und Nebenkosten sowie voraussichtlich auch die Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen sollen aus eigenen Mitteln finanziert werden; wesentliche Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote erwartet ALBIS nicht.
- Die Ergebnisprognose für 2026 bleibt unverändert. Ab 2027 erwartet ALBIS zunächst neutrale bis leicht positive und in den Folgejahren leicht positive Ergebniseffekte.
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