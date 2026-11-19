ALBIS Leasing schließt Kaufvertrag für Hamburger Zentrale 101 0 Kommentare

Zurück in eigener Hand: ALBIS Leasing kauft die Hamburger Unternehmenszentrale zurück. Für Erwerb und geplante Maßnahmen sind insgesamt 14 bis 15 Millionen Euro vorgesehen.

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