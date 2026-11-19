Etwas zu spät für den DAX kam der Eröffnungskurs von Anthropic . Der KI-Hoffnungsträger ist mit einem spektakulären ersten Kurs von 111,50 US-Dollar an der Nasdaq gestartet. Damit lag die Aktie des Claude-Entwicklers 34,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Die Bewertung des Unternehmens sprang dadurch auf mehr als 2 Billionen US-Dollar. Anthropic hatte mit dem Börsengang rund 81 Milliarden US-Dollar eingenommen.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag eine deutliche Kehrtwende vollzogen. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg von fast 0,8 Prozent und einem Tageshoch von 25.945 Punkten drehte der DAX deutlich ins Minus. Der Leitindex schloss bei 25.498,91 Punkten und damit 0,92 Prozent niedriger. Damit hat der DAX fast 450 Punkte gegenüber seinem Tageshoch abgegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Hoffnung, dass der IPO eine Stabilisierung der Technologiewerte bringen würde, erwies sich zumindest in Europa als nicht nachhaltig. Sorgen über hohe Bewertungen, die Finanzierung des KI-Booms und die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank blieben bestimmend.

Im DAX stemmten sich nur wenige Unternehmen gegen den Abwärtstrend. Titel von Deutscher Bank, Infineon und Siemens legten leicht zu. Am Ende des DAX standen dagegen Fresenius Medical Care und SAP. FMC verlor rund 4,8 Prozent, SAP etwa 3,6 Prozent. Damit setzte sich insbesondere bei SAP der Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Der Softwarekonzern gehört zu denjenigen europäischen Technologiewerten, bei denen Anleger angesichts der hohen Bewertungen besonders sensibel auf die hohen Zinsen reagieren.

Bei Commerzbank und UniCredit sorgte die Einigung zwischen Berlin und UniCredit über zentrale Bedingungen der geplanten Übernahme für Bewegung. UniCredit verpflichtete sich unter anderem dazu, den deutschen Hauptsitz und die Börsennotierung der Commerzbank in Frankfurt zu erhalten. Die geplante Kombination würde einen Bankkonzern mit mehr als 1,3 Billionen Euro Bilanzsumme schaffen. Während UniCredit-Titel leicht zulegten, ging es für die Commerzbank klar abwärts.

US-Börsen

Der Anthropic-Börsengang liefert jedoch ein wichtiges Signal für den gesamten KI-Sektor. Anleger sind trotz der jüngsten Kursverluste weiterhin bereit, sehr hohe Bewertungen für führende KI-Unternehmen zu akzeptieren. Gleichzeitig bleiben die Risiken enorm: Anthropic hat langfristige Verpflichtungen für Rechenkapazitäten von fast 900 Milliarden US-Dollar. Der Börsengang ist deshalb nicht nur ein Erfolg für Anthropic, sondern auch ein Test dafür, ob die Kapitalmärkte den gigantischen Finanzierungsbedarf des KI-Booms weiterhin tragen.

Die starke Anthropic-Premiere konnte die Nervosität an der Wall Street zunächst nicht vertreiben. Aktuell (18:15 Uhr) liegt der Dow Jones rund 2,1 Prozent im Minus, während S&P 500 und Nasdaq jeweils 1,6 Prozent verlieren.

Die Konjunkturdaten liefern keinen eindeutigen Impuls. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche um 1.000 auf 203.000 und damit etwas stärker als erwartet. Die Zahl bleibt historisch niedrig, spricht aber ebenfalls nicht für eine schnelle Lockerung der Fed. Gleichzeitig hatten die am späten Mittwoch veröffentlichten Fed-Protokolle gezeigt, dass nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen bei Bedarf für angemessen halten.

Bei den Einzelwerten fiel AMD mit einem Einbruch von mehr als zehn Prozent auf, nachdem der Hedgefonds Hunterbrook Capital eine Short-Position gegen den Chipkonzern offengelegt hatte. Palo Alto Networks profitierte von einer angehobenen Umsatzprognose und dem geplanten 4,5-Milliarden-Dollar-Kauf von Applied Compute.

Walmart schlägt Erwartungen – Aktie fällt trotzdem

Auch die neuen Unternehmenszahlen aus den USA liefern ein gemischtes Bild. Walmart steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden US-Dollar und übertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 0,65 US-Dollar die Erwartungen. Der Konzern hob seine Jahresprognose erneut an. Trotzdem geriet die Aktie unter Druck, weil der neue Ausblick bei Umsatz und Gewinn unter den Markterwartungen liegt.

Bei Alibaba stieg der Umsatz im September-Quartal um zehn Prozent auf 271,5 Milliarden Yuan beziehungsweise rund 40,5 Milliarden US-Dollar. Besonders stark wächst das KI-Geschäft: Die Erlöse mit AI Cloud und Compute Services legten um 53 Prozent zu, die Umsätze mit externen Kunden sogar um 64 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je ADS verfehlte Alibaba allerdings die Erwartungen deutlich. Der enorme Ausbau der KI-Infrastruktur belastet damit weiterhin die Profitabilität.

Asien bleibt tief gespalten

An den asiatischen Börsen zeigte sich am Donnerstag ein ungewöhnlich unterschiedliches Bild. Der Nikkei 225 stieg um 0,7 Prozent, der südkoreanische Kospi sogar um 1,4 Prozent. Dagegen brach der taiwanische Taiex um 4,4 Prozent ein. Der Hang Seng verlor knapp zwei Prozent, während der Shanghai Composite um 0,3 Prozent nachgab.

Besonders der Einbruch in Taiwan zeigt, wie nervös der Halbleitermarkt trotz der Anthropic-Euphorie bleibt. Die Anleger fürchten weiterhin, dass hohe Bewertungen und der enorme Kapitalbedarf des KI-Sektors irgendwann auf die Nachfrage nach Chips und Rechenzentren durchschlagen könnten.

Öl zieht wieder an

Am Ölmarkt steigen die Preise nach dem kräftigen Rückgang vom Mittwoch wieder. Brent liegt bei rund 92,5 US-Dollar je Barrel, WTI bei gut 84 US-Dollar. Ausschlaggebend sind neue Berichte über Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus. Der Iran erklärte, zwei Tanker seien auf Minen gelaufen; die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Gleichzeitig bleibt der Markt von einem erwarteten Überangebot geprägt. Die US-Rohöllagerbestände waren zuletzt deutlich stärker gestiegen als erwartet. Dadurch bleibt der Ölpreis trotz der geopolitischen Risiken weit unter seinen jüngsten Höchstständen.

Gold bleibt nahe dem 14-Monats-Tief

Gold steht dagegen weiter unter Druck. Der Spotpreis liegt am Abend bei rund 3.680 US-Dollar je Feinunze. Zuvor war das Edelmetall zeitweise bis auf 3.668 US-Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit September 2025.

Der Hauptgrund bleibt die Kombination aus starkem Dollar, hohen US-Renditen und der Erwartung einer weiteren Fed-Zinserhöhung. Die zwischenzeitliche Erholung nach dem Ausverkauf wird von Marktbeobachtern vor allem als Gewinnmitnahmen und technische Gegenbewegung gewertet.

Euro erholt sich leicht – Bitcoin über 63.000 Dollar

Der Euro hat sich gegenüber dem starken Dollar etwas stabilisiert. EUR/USD liegt bei rund 1,10 Dollar. Der Dollar-Index bleibt allerdings nahe seinem jüngsten 19-Monats-Hoch. Die Aussicht auf höhere US-Zinsen spricht weiterhin für die amerikanische Währung.

Bitcoin zeigt sich ebenfalls etwas erholt und notiert bei rund 62.900 US-Dollar. Die Kryptowährung bleibt damit zwar deutlich unter ihren früheren Jahreshöchstständen, kann sich aber von den jüngsten Tiefständen etwas lösen.

Damit endet der europäische Handel mit einem deutlichen Dämpfer für den DAX. Der Leitindex verlor 0,92 Prozent und schloss bei 25.498,91 Punkten, obwohl er am Morgen noch fast 0,8 Prozent im Plus gelegen hatte. Der spektakuläre Anthropic-Börsenstart bei 111,50 US-Dollar zeigt zwar, dass die Nachfrage nach KI-Aktien keineswegs verschwunden ist. Er reicht aber bislang nicht aus, um die grundsätzlichen Zweifel an Bewertungen, Finanzierungskosten und der Nachhaltigkeit des KI-Booms auszuräumen.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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